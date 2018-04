Danko kritizuje Pellegriniho. Hovorí, že za Fica nebolo toľko trecích plôch

Šéf SNS hovorí, že Pellegrini je pre neho neznámy človek.

18. apr 2018 o 11:08 (aktualizované 18. apr 2018 o 12:05) Martin Vonšák

BRATISLAVA. Andrej Danko z SNS po rokovaní predsedníctva strany povedal, že si chce pozvať premiéra Petra Pellegriniho zo Smeru na pracovné stretnutie. Šéf SNS sa podľa svojich slov nachádza v novej situácii, keď predsedom vlády nie je šéf najsilnejšej koaličnej strany. Predsedom Smeru zostal naďalej Robert Fico.

Stretnutie Pellegrini potvrdil

Stretnutie sa má uskutočniť vo štvrtok o 15:00. Ako Danko na stredajšom tlačovom brífingu uviedol, pred svojím vyhlásením s Pellegrinim komunikoval. Andrej Danko tiež inicioval presun rokovania vlády zo stredy na piatok. "Chceme predísť situáciám hádania sa na vláde," povedal predseda národniarov.

Stretnutie potvrdil aj Pellegrini v stanovisku, ktoré Úrad vlády poslal médiám. "Premiér sa stretne s predsedom SNS Andrejom Dankom, aby diskutovali o aktuálnych politických otázkach," píše sa v ňom s tým, že Pellegrini považuje terajšiu koalíciu za jedinú záruku stability pre Slovensko.

"Zásadnou prioritou predsedu vlády SR je napĺňanie programového vyhlásenia vlády a vytváranie podmienok pre prácu ministrov všetkých troch koaličných strán tak, aby ich rezorty úspešne napredovali," píšu z Úradu vlády.

Danko vidí trecie plochy

Danko hovorí, že kým bol predsedom vlády Fico, nebolo toľko trecích plôch ako teraz, keď na poste premiéra figuruje Pellegrini. Šéf SNS dodal, že neotvára koaličnú zmluvu.

"Ak mám byť koaličným partnerom, ktorý sa dozvedá o odchodoch ministra, vysokých štátnych úradníkov z tlačových besied, necítim sa komfortne a neviem si predstaviť ďalšie fungovanie koalície. To neznamená, že otvárame koaličnú zmluvu," vyhlásil Danko.

Novinárom však povedal, že ak to "bude v hre", tak to urobí. "Ak budem cítiť, že sa SNS dusí, že máme byť 'pošpiňovaní', tak to urobím, ako som to urobil minulý rok," varoval predseda SNS.

Danko uviedol, že by nebol rád, aby Pellegriniho postihol osud ako Ivetu Radičovú. Tá skončila ako premiérka po tom, čo jej parlament v roku 2011 nevyslovil dôveru v spojenom hlasovaní o eurovale.

Danko kritizuje, že o krokoch vlády sa SNS dozvedá z tlačových besied a nie zo vzájomných rokovaní, v takej koalícii sa necíti komfortne. SNS tiež prekážajú vyhlásenia premiéra, ktorými podporil zásah Západu v Sýrii. Danko si chce vyjasniť aj postoje k prerozdeľovaniu migrantov či k Istanbulskému dohovoru. Chce vedieť aj Pellegriniho predstavu o jadre Únie.