Remišová: Informácia, že Druckera môže nahradiť Saková, je zlou správou

Veronika Remišová tvrdí, že Denisa Saková bola pri viacerých pochybeniach na ministerstve vnútra.

18. apr 2018 o 15:38 SITA

BRATISLAVA. Informácia, že na post ministra vnútra by vládna koalícia mala dosadiť štátnu tajomníčku Denisu Sakovú je podľa predsedníčky poslaneckého klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Veroniky Remišovej zlou správou pre uplatňovanie spravodlivosti na Slovensku.

Ako povedala v stredu pre agentúru SITA, Denisa Saková bola pravou rukou exministra Roberta Kaliňáka, mala na starosti IT tendre na ministerstve vnútra a projekt, kde sme mali jednu z najväčších korekcií a museli sme vracať peniaze do Bruselu.

„Denisa Saková mala na starosti aj zákazku, o ktorej hovoril prokurátor špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko, a z ktorej podľa jeho slov mali ísť provízie Kaliňákovi a Jánovi Počiatkovi,“ upozornila Remišová. Predstava, že pod vedením Sakovej by polícia mala vyšetrovať tieto podozrenia, je podľa Remišovej absurdná.



„Saková bola zodpovedná aj za zbabranú reformu ESO a po neúspechu reformy nie je dôvod, aby šéfovala jednému z najdôležitejších rezortov v štáte. To už mohol rovno ostať ministrom vnútra Robert Kaliňák. Takto bude v podstate riadiť ministerstvo ako šedá eminencia v pozadí cez pani Sakovú a nebude za to niesť žiadnu zodpovednosť,“ zdôraznila Remišová.