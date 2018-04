Nevolá, je iný. Danka rozladil Pellegrini, premiér sa mu ospravedlnil

Meno nového ministra vnútra Smer stále nepredložil. Najväčšou favoritkou je štátna tajomníčka na ministerstve vnútra Denisa Saková.

BRATISLAVA. Keď vláda čelila najväčšej kríze po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, stál v úzadí. Teraz, keď predsedu SNS Andreja Danka rozladil nový premiér Peter Pellegrini, zvolal tlačovku.

Prekáža mu na ňom, že mu netelefonuje a že je iný než jeho predchodca a predseda Smeru Robert Fico. Pellegrini sa ho snažil verejne upokojiť tým, že komunikáciu zlepší a Danko ho zrejme chce len viac spoznať.

„Nebol by som rád, keby pána Pellegriniho postihol osud pani Radičovej,“ povedal Danko po stredajšom zasadnutí predsedníctva SNS. Narážal tým na pád vlády Ivety Radičovej, keď ako premiérka nebola predsedníčkou strany.

Danko sa sťažoval na to, že o odchode policajného prezidenta Tibora Gašpara sa dozvedel z médií a Pellegrini ho o tom vopred neinformoval. Kritizoval ho aj za vyjadrenie, že podporuje zásah Západu v Sýrii, a chce počuť, ako sa postaví k Istanbulskému dohovoru.

Ficova vláda ho odmietla ratifkovať po protestoch kresťanských mimovládok a cirkví, ktoré v ňom videli snahu podsúvať homosexuálne manželstvá, hoci ide o ľudskoprávny dokument na ochranu žien pred násilím.

„Keď bol predsedom vlády Robert Fico, nevznikalo toľko trecích plôch, ako keď je premiérom Peter Pellegrini,“ doplnil Danko.

Avšak aj v čase, keď bol premiérom Fico, Danko vypovedal koaličnú zmluvu, lebo sa mu nepozdávala komunikácia predsedov koaličných strán.

Otváranie zmluvy podľa neho teraz nie je v hre, no žiada, aby predstaviteľom SNS prišiel Pellegrini vo štvrtok vysvetliť svoje postoje.

Pellegrinimu telefonát nenapadol

Pre Dankove starosti s nastavením komunikácie s Pellegrinim SNS odsunula aj pravidelné stredajšie rokovanie vlády na piatok.

Pellegrini sa mu za neinformovanie o Gašparovi ospravedlnil. "Vo švungu tých udalostí mi ani neprišlo, že by som mal o tom vopred informovať," povedal s tým, že do budúcna si na to dá pozor. Nemyslí si, že Danko s ním má problém.

"Pravdepodobne ma len potrebuje viac spoznať," odôvodnil s tým, že pozvanie na stretnutie prijíma a verí, že sa všetko vysvetlí.

Na Dankovu kritiku, že je iný, povedal, že on sa volá Peter Pellegrini, narodil sa v Banskej Bystrici, má svoje názory, ale prioritou je pre neho naplnenie programového vyhlásenia vlády.

V SNS podľa informácií SME nevnímajú situáciu ako zásadnú krízu a niektorí hovoria aj o tom, že pri Dankovej tlačovke zohrali rolu aj informácie, že na ich ministerstvá viac peňazí z rozpočtu nie je, no pri ministerstvách Smeru by sa našli.

V koaličnom Moste-Híde s Dankovou kritikou premiéra nesúhlasia. "Nevnímame žiadne posuny vládnej koalície v zásadných politických otázkach," napísali v stanovisku tlačového oddelenia.

Vláda sa podľa Mosta musí sústrediť na úlohy, ktoré pred Slovenskom stoja: "Tomu určite nepomáha riešenie problémov a prípadných nezhôd pred médiami a verejnosťou".

Vedie Saková

Pellegrini stále nepovedal, ako vyzerajú rokovania Smeru o novom ministrovi vnútra.

Smer chce podľa informácií SME nominovať človeka, ktorý má politické krytie strany. Najväčšou favoritkou zostáva stále štátna tajomníčka na ministerstve vnútra Denisa Saková, ktorá je v zákulisí považovaná za pravú ruku bývalého ministra Roberta Kaliňáka.

V koalícii sa nechcú do rozhodnutia Smeru miešať. No kým predseda Mosta Béla Bugár hovorí, že by to mal byť človek, ktorý by nepolarizoval spoločnosť, Danko to necháva plne na Smere. "Ani mne sa nikto nestaral do ministrov," odôvodnil.

Meno nového ministra by malo byť podľa Pellegriniho známe do niekoľkých dní.