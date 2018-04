Ministerstvo tvrdí, že dodržiava všetky pravidlá na vývoz zbraní

Ministerstvo obrany tvrdí, že nedalo súhlas na vývoz zbraní do embargovaných krajín, vrátane Azerbajdžanu..

BRATISLAVA. Ministerstvo hospodárstva (MH) dôsledne dodržiava záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva a žiaden súhlas na vývoz zbraní do embargovaných krajín, vrátane Azerbajdžanu, neudelilo.

"Rezort pri vydaní každej exportnej licencie postupuje striktne podľa legislatívy a platných pravidiel," uviedol pre TASR hovorca ministerstva Maroš Stano.

Reagoval tak na informácie Českej televízie (ČT). Tá v pondelok (16.4.) zverejnila reportáž o tom, ako sa majú dostávať české raketomety a húfnice cez bratislavské letisko do Azerbajdžanu, pre ktorý platí vzhľadom na konflikt so susedným Arménskom zákaz vývozu zbraní.

Slovenský rezort hospodárstva pripomína, že podmienkou vývoznej licencie je aj písomný súhlas ministerstva obrany, ministerstva vnútra, spravodajských služieb, Národného bezpečnostného úradu, súhlasiť musí aj ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí a Kriminálny úrad finančnej správy.

"MH SR v procese posudzovania dotknutej žiadosti o udelenie licencie, rovnako ako všetky ostaté orgány štátnej správy, ktoré sa k žiadosti vyjadrovali, počas licenčného konania nemalo k dispozícii informácie, ktoré by mohli opodstatňovať zamietnutie tejto žiadosti zo zahraničnopolitických, bezpečnostných či iných dôvodov," vysvetlil Stano.

Obchod z Izraelom

Rezort podľa neho vydal licenciu na export výrobkov obranného priemyslu do Izraela pod podmienkou, že tento tovar nebude ďalej reexportovaný, predaný ani inak použitý bez súhlasu izraelskej vlády.

Ministerstvo o tom disponuje aj písomným záväzkom izraelskej vlády a pravosť tohto dokumentu bola overená diplomatickou cestou. Podľa certifikátu konečného užívateľa je konečným príjemcom zbraní armáda, resp. ministerstvo obrany štátu Izrael.

"SR nemá dôvod spochybňovať Izrael a jeho ministerstvo obrany ako dôveryhodného partnera, ktorý sa zaručil, že tovar sa po dodaní nebude exportovať do ďalších krajín. V spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí rezort požiadal o vyjadrenie aj izraelskú stranu," dodal Stano.

Slovenská spoločnosť MSM z holdingu českého zbrojára Jaroslava Strnada, ktorej sa medializovaný prípad týka trvá na tom, že pri obchodovaní s vojenským materiálom sa správa mimoriadne zodpovedne, plne rešpektuje a ctí zákony a nariadenia, ktoré s takouto činnosťou súvisia.

"Naša spoločnosť na základe riadnej licencie a obchodnej zmluvy dodala systém Dana - M1 a raketomety RM - 70 do Izraela. Zdôrazňujeme, že konečným užívateľom je na základe tejto zmluvy izraelská firma Elbit," konštatuje firma v stanovisku pre médiá s tým, že MSM Group ani žiadna z jej súčastí nikdy nedodala žiadny systém do Azerbajdžanu.

"Rovnako tak sme nikdy nevykonávali žiadne opravy mimo krajiny konečného užívateľa (a teda platnosti licencie) a v našich prevádzkach výlučne školíme len zamestnancov spoločností, s ktorými máme riadnu a platnú obchodnú zmluvu," dodala.

Ministerstvo hovorí o cielenej propagande

Dodržiavanie všetkých medzinárodných pravidiel a legislatívy pre export zbraní a munície mimo Slovenska podporuje a presadzuje aj Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu (ZBOP).

"ZBOP SR aktívne spolupracuje so všetkými štátnymi inštitúciami, ktoré regulujú vývoz výrobkov obranného priemyslu, vrátane implementovania nových procesov do oblasti jeho kontroly," uviedlo združenie v reakcii na medializované informácie o možnom vývoze zbraní do Azerbajdžanu.

V stanovisku pripomína, že Slovenská republika je členskou krajinou EÚ a NATO a v tejto súvislosti je predmetom šírenia cielenej propagandy niektorých krajín mimo tohto priestoru, vrátane prekrucovania faktov.

"To by nemalo byť dôvodom na servilné reakcie a neúmernú reguláciu produkcie výrobkov domáceho obranného priemyslu, ktorý sa dnes významnou mierou podieľa na zachovaní bezpečnosti tohto štátu a ktorý je povinný udržiavať svoje výrobné kapacity aj v čase krízovej situácie," dodalo ZBOP.

Pašovanie zbraní

Reportéři ČT vo svojej reportáži jeden zbraňový transport natočili priamo na kameru: jeden z raketometov začal svoju púť vlani 27. decembra, keď ho kamión odviezol zo Strnadovej slovenskej firmy v Trenčíne na bratislavské letisko.

Tam ho preložili na palubu lietadla azerbajdžanských aerolínií Silk Way, ktoré v noci odletelo do izraelského Tel Avivu. Tam sídli firma Elbit, ktorá mala byť oficiálne koncovým zákazníkom pre raketomety a húfnice.

Až do izraelskej destinácie bol presun zbraní v poriadku, podľa verejne dostupných databáz však lietadlo pokračovalo z Blízkeho východu do azerbajdžanského Baku.

"V Izraeli sa nič nevykladá, tam sa iba urobí zastávka, aby všetko papierovo sedelo. A priamo z letiska v Izraeli to odlieta do Azerbajdžanu," tvrdil pre ČT nemenovaný pracovník MSM.

Priamy dôkaz, že na palube bol stále raketomet naložený v Bratislave, ale k dispozícii nie je, konštatovala televízia.