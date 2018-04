Kováčik: Toto nie sú moje posledné dni

Šéf špeciálnej prokuratúry cíti okrem kritiky aj podporu ľudí. Slová o predčasnom odchode vraj stále platia.

18. apr 2018 o 18:57 Peter Kováč

BRATISLAVA. Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, za ktorého éry viazne vyšetrovanie politicky citlivých káuz, nebude ďalším verejným funkcionárom, ktorý odstúpi.

Napriek tomu, že aj jeho odchod bol jednou z požiadaviek protestov Za slušné Slovensko, nebude nasledovať príklady Roberta Kaliňáka či Tibora Gašpara.

Kováčik pritom ešte minulý rok v júni avizoval, že z funkcie plánuje odísť pred koncom svojho funkčného obdobia, ktoré vyprší v máji 2021.

Dnes hovorí, že tento prísľub platí, no vhodný čas vraj ešte nenastal.

„V týchto dňoch to neplánuje,“ tlmočila stanovisko Kováčika jeho hovorkyňa Jana Tökölyová. Dodala, že pri Kováčikovom rozhodovaní „bude mať najdôležitejšiu váhu rokovanie s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom o ďalšom zotrvaní vo funkcii“.

Vlani špeciálny prokurátor hovoril o odhodlaní odísť, avšak nie pre študentské protesty, ktoré v tom čase prebiehali. Zdôvodňoval to spoločenským tlakom, ktorý mu vraj neumožňuje pracovať tak, ako by chcel. Kritike v tom čase čelil najmä za to, že za päť rokov nevzniesol ani jedno obvinenie v žiadnom z viac než 60 prípadov, ktoré riešil.

Verejný tlak na jeho odchod pritom nepoľavil ani v uplynulých mesiacoch. Protesty Za slušné Slovensko, na ktoré prišli desaťtisíce ľudí, boli najväčšími protestnými akciami od Nežnej revolúcie.

„Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik rešpektuje názory všetkých občanov, tých, ktorí mu vyjadrujú podporu, aj tých, ktorí protestujú a žiadajú jeho odstúpenie,“ dodala Tökölyová.

