Ministerstvo chce zdravotníckym asistentom umožniť diaľkovo študovať

Ministerka opäť potvrdila, že by chcela navýšiť platy sestrám, pôrodným asistentkám a iným zdravotníckym pracovníkom.

19. apr 2018 o 12:07 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR rokuje o navýšení štipendií pre študentov ošetrovateľstva. Šéfka rezortu Andrea Kalavská (nominantka Smeru) chce i týmto spôsobom urobiť odbor atraktívnejším.

Avizuje tiež, že od školského roka 2018/2019 bude možné, aby mohol za ošetrovateľa diaľkovo študovať zdravotnícky asistent.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Navýšenie platov

"Rezort finalizuje nariadenie vlády, na základe ktorého budú môcť zdravotnícki asistenti študovať odbor ošetrovateľstva a v budúcnosti tak vykonávať povolanie sestry," povedala nedávno Kalavská.

Ministerka opäť potvrdila, že by chcela navýšiť platy sestrám, pôrodným asistentkám a iným zdravotníckym pracovníkom. Rokuje o tom s ministerstvom financií. Analýzy k zvyšovaniu platov by mali byť podľa nej pripravené do konca tohto roka.

"Do úvahy sme brali plošne sestry všetkých nemocníc aj poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, nielen sestry v štátnych zariadeniach," povedala Kalavská. Nevedela ešte povedať, koľko to štát bude stáť.

Sestry sú k informácii o navyšovaní zatiaľ skeptické, chcú si počkať na konkrétnejšie informácie, povedala trenčianska regionálna prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Táňa Klimová.

Rozširovanie kompetencií

Kalavská začiatkom apríla potvrdila, že chce pokračovať v rozširovaní kompetencií sestier. Avizuje viac právomocí pre sestry v ambulanciách.

"Tie už čoskoro budú môcť odstraňovať stehy po indikácii lekárom, tiež vyšetrovať krv pomocou jednoduchých diagnostických prístrojov, napríklad glukomeru, budú môcť vystaviť potvrdenie a správu súvisiacu s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti," vysvetlila.

Sestry môžu po novom v nemocniciach na základe posúdenia potreby lekárom podávať pacientom niektoré lieky na tlmenie bolesti. Po novom sú rozdelené do viacerých kategórií. Ide o základnú sestru (s bakalárskym vzdelaním), sestru so špecializáciou, sestru s pokročilou praxou a sestru manažérku.

Tie s pokročilou praxou môžu od apríla predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky. "Je to niekoľko stoviek pomôcok, zoznam je presne zadefinovaný a ide o výrazný posun oproti minulosti," povedala Kalavská s tým, že sestry s pokročilou praxou (vysokoškolské vzdelanie a päť rokov praxe) majú od tohto roka garantovaný 1,00-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve vypočítanej Štatistickým úradom dva roky spätne.