Strana Spolu navrhuje vytvoriť Fond na ochranu národného prírodného dedičstva

Beblavý tvrdí, že po sociálnych balíčkoch nastal čaj aj na investičné balíčky.

19. apr 2018 o 12:12 TASR

BRATISLAVA. Vytvorenie Fondu na ochranu národného prírodného dedičstva navrhuje mimoparlamentná strana SPOLU - občianska demokracia s tým, že majiteľom lesov by tento fond poskytol primeranú protihodnotu za obmedzenia v týchto lesoch.

Na tlačovej konferencii o tom informoval predseda strany Miroslav Beblavý, podľa ktorého po sociálnych balíčkoch nastal čaj aj na investičné balíčky. Peniaze by medzi ne rozdelil jedna k jednej.

Záchrana lesov

"Európskej ekonomike sa darí najviac od krízy a aj slovenský štátny rozpočet má preto vyššie príjmy, ako očakával. Vládna koalícia chce tieto prostriedky použiť na ďalší sociálny balíček. Mali by sme však investovať aj do budúcnosti, do ľudí a do kvality ich života," myslí si Beblavý.

Prírodou začínajú preto, lebo ekológia býva často vnímaná až ako to posledné. "Je to veľmi zlý pohľad. Keď budeme mať otrávenú pôdu a zničené lesy, tak nám už nepomôže, že budeme mať HDP. Zároveň využitie dobre chránenej prírody nám môže priniesť ekonomický prospech," odkázal.

Podpredseda strany Erik Baláž by chcel vyhlásiť vzácne lesy za bezzásahové územia tak, ako je to bežné vo vyspelých krajinách.

Zároveň tvrdí, že na záchranu lesov je potrebné popri ochrane štátnych pozemkov vyriešiť približne 100.000 hektárov súkromných. Malo by ísť o lesy v existujúcich prísne chránených územiach a v lokalitách, ktoré by mohli byť vyhlásené za prísne chránené.

Prenájom pozemkov

"Ako štát by sme mali jasne určiť, aké pravidlá budú v týchto lesoch platiť. Strana SPOLU si ctí súkromné vlastníctvo. Ak majiteľ lesa s ním nemôže svojvoľne nakladať a hospodáriť v ňom, mal by dostať primeranú protihodnotu v podobe výmeny pozemku, garantovaného výkupu alebo nájmu, resp. platbu za ekologické služby," konštatoval.

Baláž vypočítal, že na prenájom všetkých pozemkov by stačilo 10 miliónov eur ročne. Ak by štát chcel vykúpiť tieto pozemky naraz, podľa súčasných cien by to bolo asi 400 miliónov eur.

"Ale taký záujem o predaj je nereálny. Očakávam, že fond by potreboval 30 miliónov eur ročne na to, aby sme naše lesy systematicky chránili. Výmena iných štátnych pozemkov za chránené lesy by bola zadarmo," dodal.

Legislatívny návrh Beblavý ako nezaradený poslanec chce predložiť tak, aby bol do leta v parlamente. Ak ho plénum schváli, je reálne, aby fond fungoval od roku 2019.