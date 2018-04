Spoločenské iniciatívy vzývajú politikov, aby podnikli reálne kroky pre zmenu situácie

Wienk ocenila, že Pellegrini zariadil odchod policajného prezidenta Tibora Gašpara z funkcie.

19. apr 2018 o 12:50 SITA

Zľava: Pavel Sibyla z nadácie Zastavme korupciu, Boris Meluš z iniciatívy Kultúrny reparát, Juliana Horváthová z iniciatívy Nie je nám to jedno, Zuzana Wienk (v popredí) z Aliancie Fair Play, Martin Magdolen z iniciatívy Nie je nám to jedno a šéf Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman.(Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. Politici by mali prestať presúvať figúrky na šachovnici a začať podnikať konkrétne kroky pre zmenu politickej kultúry a spoločenskej situácie.

Uvádza sa to vo vyhlásení viacerých spoločenských iniciatív, ktoré ich zástupcovia dnes prezentovali na tlačovej besede.

Uplynuli dva mesiace

Ako zdôraznila Zuzana Wienk z iniciatívy Chceme veriť, od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky uplynuli už dva mesiace, ale politici vzhľadom na túto udalosť, ako aj ďalšie udalosti, ktoré sa v poslednom období odohrali, nekonajú v pokore.

Wienk ocenila, že premiér a zastupujúci minister vnútra Peter Pellegrini zariadil odchod policajného prezidenta Tibora Gašpara z funkcie.

"Ale je to vraj profesionál na svojom správnom mieste," povedala s tým, že argument, že musí odísť iba preto, lebo bezpečnostné zložky čelia útoku, je neprijateľný. Gašpar totiž podľa nej vedie políciu, ktorá asistuje prokuratúre ako ochranný val pre mocných tohto štátu.

"Aby mohli ostať nad zákonom a aby ich konanie nebolo potrestané," uviedla s tým, že príkladom je napríklad disciplinárne stíhanie prokurátora Vasiľa Špirka alebo nečinnosť orgánov v súvislosti so zastrašovaním poľnohospodárov na východnom Slovensku.

Spoločná výzva

K spoločnej výzve sa pridali iniciatívy Chceme veriť, Kultúrny reparát, Iniciatíva slovenských učiteľov, Nová Cvernovka, študentská iniciatíva niejenamtojedno, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek.

"Všetci cez svoje čiastkové príbehy zažívame to isté. Zažívame spoločného menovateľa našich problémov," povedala Wienk s tým, že ide o slabé inštitúcie, ktoré nedokážu presadzovať verejný záujem, masívne unikajúce verejné zdroje do súkromných rúk, zodpovednosť za trestné činy, ktorá nie je vyvodzovaná, alebo to, že v tejto krajine existuje kasta ľudí, ktorí sú nad zákonom.

"My v takejto krajine žiť nechceme. Máme toho dosť," uviedla s tým, že od politikov žiadajú zmenu, "ktorú budeme môcť vidieť a ktorej budeme môcť veriť". Do funkcií by podľa nej preto mali byť nominovaní kompetentní ľudia s vysokým morálnym kreditom.



Mimovládne organizácie a iniciatívy chcú podľa Wienk diskutovať a stretávať sa za účelom vyjadrenia solidarity k jednotlivým agendám, ktoré presadzujú "Chceme sa spájať, a chcem sa ozvať vždy, keď bude šikanovaný novinár, farmár, prokurátor, ktokoľvek z nás, kto je šikanovaný len preto, že si plní svoje povinnosti alebo sa nevie domôcť svojich práv," dodala.