Danko a Pellegrini nemajú medzi sebou problém, vyjadrili si podporu

Ak niekto čakal, že v koalícii budú hádky, mal by sa spamätať, vyhlásil predseda SNS.

19. apr 2018 o 16:51 (aktualizované 19. apr 2018 o 17:15) TASR

BRATISLAVA. Ak niekto čakal, že v koalícii budú hádky, mal by sa spamätať.

Po rokovaní s predsedom vlády Petrom Pellegrinim to vyhlásil líder SNS Andrej Danko s tým, že vo vládnej trojke určite nie sú hádky o obsadení vedenia polície, ale ide o veci týkajúce sa normálneho fungovania koalície. O personálnych otázkach sa vôbec nehovorilo.

Žiadne zmeny, len vládny program

“ Hektika nám neumožňovala vzťahy nanovo nastavovať. S úsmevom hovorím, že máme za sebou priateľské stretnutie, ktorého formát asi budeme opakovať, lebo som mal pocit, že nám to dalo veľa. „ Andrej Danko

Podľa Pellegriniho to, čo sa medzi SNS a ním stalo, bola len daň za hektiku.

"Mohlo dôjsť k nedorozumeniu či pocitu neinformovanosti. Ale rokovanie bolo priateľské, konštruktívne a odborné. Uistil som SNS, že mojou prioritou je napĺňať vládny program. Uistil som SNS, že nemienim otvárať či meniť smerovanie zahranično-politickej orientácie SR, ktoré je jasne proeurópske. Uistil som, že nebudeme meniť ani svoj postoj k našim východným susedom, lebo Slovensko musí mať korektné vzťahy aj smerom na východ," povedal premiér.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Pellegrini tiež sľúbil, že ministri nominovaní SNS budú mať priestor, aby boli úspešní.

"Lebo len vtedy bude úspešná vláda. Zo stretnutia odchádzam s pocitom, že nemáme žiadne otvorené otázky a žiadne pnutie," uistil premiér s dôvetkom, že je pripravený sa stretávať aj s Mostom-Híd.

Úspešný formát stretnutia

Danko doplnil, že spolupracujú a musia sa učiť spolupracovať.

Prečítajte si tiež: SaS: Danko vydiera Smer, aby si posilnil pozície v koalícii

"Hektika nám neumožňovala vzťahy nanovo nastavovať. S úsmevom hovorím, že máme za sebou priateľské stretnutie, ktorého formát asi budeme opakovať, lebo som mal pocit, že nám to dalo veľa," poznamenal.

Lídri podľa jeho slov hovorili o zlepšení komunikácie aj z hľadiska blížiacich sa komunálnych volieb.

"Plne si uvedomujeme ťarchu a zodpovednosť pri riadení štátu. Pre nás to nie je hra, ale práca, ktorá sa robí veľmi ťažko. Problém je, že žijeme v čase, kedy sa informácie vnímajú povrchne a nikto neskúma, či niekomu ublížia. Je pre mňa výzva, aby sme aj s týmto fenoménom niečo robili," podčiarkol.

Predpokladaná spolupráca v komunálnych voľbách

Aj Pellegrini si myslí, že stojí za to si položiť otázku, ako sa koalícia postaví ku komunálnym voľbám.

"Budeme čeliť invázii nezávislých kandidátov, potom je tu aj opozičný blok. Nemáme ešte záver, že ideme na celom Slovensku spolu, ale má logiku, že by sme si vedeli pomôcť aj na regionálnej úrovni," dodal.

Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák ešte pred rokovaním Danka s Pellegrinim na margo stredajšieho (18.4.) stanoviska koaličného Mosta-Híd, ktorý sa postavil za premiéra, odvetil, že niektorým reakciám nerozumie.

"Nám ide o nastavenie komunikácie do budúcnosti, aby sme sa nedozvedali z médií, čo sa momentálne deje a čo sa bude diať," ozrejmil.

Na poznámku, že aj SNS tieto svoje výhrady tlmočila práve cez médiá, Bernaťák reagoval tým, že každý má právo komunikovať svoje potreby a pripomienky.

"My sme zvolili takúto formu a ja si myslím, že je úplne v poriadku. Problém je, že my sme sa niektoré skutočne závažné fakty dozvedeli cez médiá, tomu sa chceme do budúcna vyhýbať," dodal.

Prečítajte si tiež: Nevolá, je iný. Danka rozladil Pellegrini, premiér sa mu ospravedlnil

Danko po stredajšom rokovaní predsedníctva informoval, že si SNS pozve Pellegriniho, aby si vydiskutovali postoje k otázkam, ktoré prináša vládnutie.

Hovoril, že sa nechce dozvedať o odchodoch ministrov či vysokých funkcionárov z médií. Necíti sa v koalícii takto komfortne. Zdôraznil, že koaličnú dohodu ale SNS neotvára.

Koaličný Most-Híd sa s kritikou SNS voči Pellegrinimu nestotožnil. "Nevnímame žiadne posuny vládnej koalície v zásadných politických otázkach," uviedla strana v stanovisku.