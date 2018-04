Bratislava je svetová. Najnovšie vychytávky zažijete aj u nás

Prehľad článkov, ktoré v priebehu tohto týždňa najviac zaujali medzinárodných čitateľov Slovak Spectator.

20. apr 2018 o 13:50 sme.sk

1. Priveľa cestárov v uliciach? Veľká akcia sa ešte len začína: Bratislava begins biggest reconstruction of roads in 25 years

2. Cudzinci prezrádzajú kam si chodia najradšej v našom hlavnom meste zabehať: Run for fun in Bratislava

3. Slovenské firmy sa sťahujú do zahraničia. Kam najčastejšie mieria a prečo? Nearly 2,500 companies relocated from Slovakia

4. Obrovské vlaky z Číny na Slovensko dvakrát týždenne? Zatiaľ to tak nevyzerá: No trains from China to Slovakia for now

5. Tomáš Drucker odstúpil, ale tento príbeh nie je o Druckerovi: Back to square one?

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



6. Zbrane sa cez bratislavské letisko dostanú až do Azerbajdžanu: Weapons are smuggled through Slovakia, Czech journalists reveal

7. Slovensko by o štyri roky mohlo mať nové stíhačky: US presents F-16 aircraft in Bratislava

8. Protesty pokračovali v dvoch mestách: Protest filled squares in Bratislava and Humenné

9. Čaká nás víkend plný podujatí, na ktoré sa vyberiete? Top 10 events in Bratislava

10. Bratislava je svetová. Najnovšie vychytávky zažijete aj u nás: Bratislava is up to date with the West

Až 60 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 22,5 percenta všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu. Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.