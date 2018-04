Budúcnosť poslancov Fica a Kaliňáka je v parlamente neistá. Zatiaľ nemajú ani asistentov

Ficovi kedysi asistoval Határ z údajného spisu SIS Gorila. Jedného Kaliňákovho asistenta odrovnali kontakty na Jakšíka, ďalšia získala lukratívne miesto.

20. apr 2018 o 18:30 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. V parlamente sa objavili spolu, len nakrátko a od vtedy viacerí poslanci v Smere vyčkávajú, či ich uvidia medzi sebou aj na májovej schôdzi. Predseda Smeru a expremiér Robert Fico a bývalý minister vnútra Robert Kaliňák vymenili po kríze posty vo vláde za poslanecké kreslá, ale výhody, ktoré im z novej práce plynú, zatiaľ nevyužívajú.

Poslanci Fico a Kaliňák majú nárok na asistentov, no kým v minulých volebných obdobiach zamestnávali naraz aj viacerých, teraz nemajú žiadnych. Platí to aj pre poslanecké kancelárie, ktoré tiež podľa webu Národnejrady nemajú.

„Ak v parlamente zostanú, určite budú mať asistentov,“ hovorí poslanec Smeru Dušan Galis. Sám však nevie odhadnúť, ako to s nimi dopadne. Nechcel im radiť ani v tom, podľa akých kritérií by sa mali asistentov vyberať. „Asi by si vyberali niekoho, s kým majú dôverný vzťah, komu veria,“ hovorí Galis.

Minister práce Ján Richter zo Smeru krátko po konci Ficovej vlády pre SME povedal, že podľa neho v parlamente asi nezostanú.

Hľadajú a hodnotia

Ficov a Kaliňákov stranícky kolega a bývalý minister kultúry Marek Maďarič, ktorý abdikoval sám, krátko po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, už hneď po príchode do parlamentu zamestnal ako svojho asistenta bývalého hovorcu Jozefa Bednára.