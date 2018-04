Väzby na politikov a vysoké zisky. Podivným prevodom pozemkov sa stále darí

Za spornými prevodmi bola aj ministerka Matečná, ktorá prešla do novej vlády.

22. apr 2018 o 20:00 Ján Krempaský

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Majú väzby na politikov a nezriedka dostávajú štátne zákazky. Vopred majú informácie, kde sa orná pôda zmení na stavebný pozemok, z čoho im plynú obrovské zisky.

Vďaka kontaktom na Slovenskom pozemkovom fonde vedia, kto už roky čaká, kým mu štát vráti pôdu. Navštívia ho a povedia mu, že mu ju pomôžu získať.

Majú však podmienku. Reštituent s nimi musí podpísať zmluvu, že im pozemky hneď predá. Väčšinou súhlasí, lebo možnosť ukončiť roky čakania považuje za malý zázrak.

Ak nesúhlasí, výnimkou nie sú podľa Jarmily Halgašovej, ktorá sa v opozičnej SaS zaoberá pôdohospodárstvom, ani vyhrážky a strašenie.

Že za pozemok dostane iba zlomok jeho skutočnej ceny, si v tej chvíli zvyčajne neuvedomuje.

Poslednou známou obeťou podivných prevodov pozemkov získaných v reštitúciách bola Lívia Tenzerová, Slovenka žijúca v Izraeli, ktorá už zrejme zomrela. Na prípad upozornil predseda OĽaNO Igor Matovič.

Za štvorcový meter ornej pôdy v Špačinciach pri Trnave dostala od obchodného partnera manželky bývalého ministra za Smer Tomáša Druckera euro päťdesiat. Firma Lucie Druckerovej Logaro ho ako už stavebný pozemok predala po 37 eur, dnes môže mať hodnotu až 120 eur za štvorcový meter.

Obchod v roku 2014 odobrila vtedajšia šéfka fondu Gabriela Matečná, dnes ministerka pôdohospodárstva za SNS. Chybu vo svojom konaní nevidí.

"Obráťte sa na Slovenský pozemkový fond," odpísal jej hovorca Vladimír Machalík na otázku, ako vysvetlí svoj podpis pod spomínaným prevodom pozemku.

Prideľovanie pôdy reštituentom treba podľa Halgašovej a Ľubomíra Kardoša z Národnej asociácie realitných kancelárií spriehľadniť. Kardoš hovorí, že by pomohli aj sankcie pre úradníkov, ktorí konali nečestne.

Fico: Samozrejme, že u nás sú mafie

Prečítajte si tiež: Štát prišiel o pôdu za miliardu

Ako sa obchoduje na Slovensku s pozemkami ukázala pred 11 rokmi kauza Veľký Slavkov. Pri moci bola prvá vláda Roberta Fica zo Smeru, ktorá sa pre ňu skoro rozpadla.

Firma GVM vybavila reštituentom z okolia Michaloviec náhradné pozemky v podtatranskej obci Veľký Slavkov, spolu viac ako milión štvorcových metrov. Zaplatila im za ne necelých 13 miliónov korún (432-tisíc eur). Trhová hodnota pozemkov však bola takmer 50 miliónov eur.

Najznámejšie reštitučné pozemkové kauzy - Veľký Slavkov - vinica Roberta Fica v bratislavskom Novom Meste - lukratívne pozemky pre podnikateľa Petra Sýkoru a jeho ľudí v okolí Bratislavy a Senca - pozemky v obci Špačince pre firmu manželky Tomáša Druckera Lucie a ich obchodného partnera Dušana Dvoreckého

Jedným zo spoločníkov firmy je Michal Bališ, podnikateľ blízky vtedajšiemu Ficovmu koaličnému partnerovi Vladimírovi Mečiarovi z HZDS. Jeho strana mala v pozemkovom fonde námestníka riaditeľa Branislava Brízu. V posledný deň neprítomnosti svojho šéfa Františka Hideghétyho Bríza podpísal zmluvu, ktorá škandalózny prevod umožnila.

"Samozrejme, že na Slovensku sú rôzne mafie. Nazývajme tieto mafie jednoducho mafie bielych golierov," hovoril vtedy Fico. "Sú to lobistické skupiny, ktoré dokážu ovplyvňovať vyšetrovacie či politické orgány. To je to, čo sa vždy lepí na vládnuce politické strany ako špina." Prevody vo Veľkom Slavkove označil za zlodejstvo.