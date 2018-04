Dobré ráno: Keď Coca Cola zmenila chuť... a skončilo to katastrofou

Keď všetko urobíte správne, a aj tak to dopadne zle.

22. apr 2018 o 21:35 Tomáš Prokopčák, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/433585395&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Odoberajte podcast: Apple podcasty (iTunes) | Spotify | RSS | Podbean

Pred 33 rokmi sa spoločnosť Coca-Cola rozhodla pre radikálny krok. Zmenila totiž recept na svoj najobľúbenejší nápoj a...

Napriek prieskumom, kope testov, napriek konzultáciám, dlhým prípravám a overovaniu spôsobila takmer katastrofu. Jednoducho, novú kolu nik nechcel.

Tento fascinujúci príbeh hovorí viac než o firme vyrábajúcej nápoje o tom, akí sú naozaj ľudia. A ako sa formuje verejná mienka.

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Ondrejom Podstupkom.

Zvukové citácie: A-ha - Take On Me, Wham - Wake Me Up Before You Go-Go, Coca Cola

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Krátky prehľad správ

Európsky postrach internetu s názvom GDPR sa nedotkne len webov. Zmeniť sa budú musieť aj obyčajné nástenky v triedach či vyvolávanie mien v školských rozhlasoch. Potrebný bude napríklad súhlas so zverejňovaním mien či fotiek a obnovovať sa bude musieť každý školský rok. GDPR začne platiť od 25. mája a nielen učiteľom tak pribudne papierovanie.

Špeciálny prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Dušan Kováčik potvrdil, že do konca svojho funkčného obdobia zostať nechce. Napriek tomu však tvrdí, že teraz sa odísť nechystá. A to ani po tom, ako na jeho okamžité porúčanie sa vyzývajú ľudia na protestoch.

Antonino Vadala už sedí vo vydávacej väzbe. Na východoslovenského Taliana podozrivého z kontaktov na taliansku mafiu Ndrangheta vydal európsky zatykač Benátsky súd. Teraz sú na rade pokuratúra, súdy a minister spravodlivosti, ktorí rozhodnú, či Vadalu do Talianska aj naozaj pošleme.

Malé africké kráľovstvo Svazijsko zmení svoj názov. Kráľ rozhodol, že juhoafrický štát sa vráti k svojmu historickému menu a bude sa znovu volať Eswatini. Dôvodom údajne je, aby si krajinu stále nemýlili so Švajčiarskom.

Súd s cyklistom Lance Armtrongom nebude. Dopingový hriešnik sa dohodol s americkou federálnou vládou na mimosúdnom vyrovnaní a zaplatí 5 miliónov dolárov. Peniaze sú náhradou škody, ktorú spôsobil úmyselným krytím svojho dlhoročného dopingu.

Odoberajte podcast Dobré ráno zadarmo

Dostupné na službe Spotify

Pre Android: RSS | SoundCloud | Stitcher | Pocket Casts | TuneIn | Podbean

Ak máte iPhone (presmeruje vás do aplikácie): Apple podcasty

Amazon Echo (Alexa) - návod >> | Google Home - návod >>

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Dobré ráno si už môžete pustiť na domácich hlasových asistentoch od Amazonu a Google

Pridajte sa do facebookovej skupiny Podcastový klub denníka SME. Môžete v nej diskutovať s tvorcami jednotlivých dielov a pomôcť nám s nápadmi na rôzne zlepšenia a úpravy.

O podcastoch, ako počúvať podcasty