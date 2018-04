Voľba nového policajného prezidenta bude podľa Matoviča divadlo

Matovič obvinil Smer, že sprivatizoval políciu tak, aby prenasledovala opozíciu.

22. apr 2018 o 16:56 SITA

BRATISLAVA. Zmena voľby policajného prezidenta je podľa lídra hnutia OľaNO Igora Matoviča divadlo, koalícia sa chce podľa neho zabetónovať v polícii aj justícii na nasledujúce roky.

Podľa generálneho manažéra strany Smer Viktora Stromčeka by opozícia spochybňovala nového ministra vnútra alebo policajného prezidenta, aj keby to boli anjeli.

Matovič obvinil Smer, že sprivatizoval políciu tak, aby ich NAKA chránila a prenasledovala opozíciu, novinárov či slušných prokurátorov. Podľa Stromčeka sa s Matovičom nedá rozprávať o faktoch, podľa neho neustále klame. O voľbe nového policajného prezidenta sa rozprávali Matovič a Stromček v relácii O 5 minút 12 na RTVS.

Pokiaľ ide o voľbu nového prezidenta Policajného zboru, Matovič trvá na tom, že stále si ho vyberie Kaliňák, len teraz nie priamo, ale s divadlom.

Podľa nového návrhu sa zriadi Komisia, ktorá vyberie kandidátov a tí budú musieť ísť na verejné vypočutie do príslušného parlamentného výboru. Poslanci odporučia kandidáta, napokon ho vymenuje minister vnútra.

Podľa Matoviča by bolo lepšie, ak by ho vymenoval prezident SR. Stromček reagoval, že keďže nie je poslanec, nemôže hovoriť za kolegov, ale podľa neho by vymenovanie malo ostať na ministrovi vnútra. Stromček tiež zdôraznil, že zatiaľ ide o návrh, nie finálnu podobu, ktorá sa môže zmeniť.

Matovičovi sa takisto nepáči, že koalícia chce, aby bol nový policajný prezident vo funkcii cez jedno funkčné obdobie, koalícia tak chce podľa neho svojich ľudí zabetónovať aj pre prípad, že by po parlamentných voľbách v roku 2020 nezložila vládu.

Matovič v relácii pripomenul škandály exministra vnútra Tomáša Druckera.

„Ja som nikomu nedával desaťmiliónové zákazky a potom podozrivo lacno kúpil od majiteľky firmy pozemky,“ vyhlásil Matovič s tým, že voliči Smeru nie sú hlúpi a obhajobu Druckera Smeru neuveria. Keďže Drucker podal na Matoviča trestné oznámenie, vie sa obrániť a má argumenty, tvrdil Stromček.

Matovič okrem toho uviedol, že na Slovensku je úspešný iba ten, kto má správne čísla v telefóne. Na otázku, či sa dá na Slovensku dovolať spravodlivosti, Stromček odpovedal „som presvedčený, že áno“.