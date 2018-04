Iniciatíva žiada nezávislého ministra vnútra. Premiér túto možnosť vylúčil

O nominácii bude rozhodovať predsedníctvo Smeru.

23. apr 2018 o 12:14 (aktualizované 23. apr 2018 o 14:01) SITA, TASR

BRATISLAVA. Organizátori zhromaždení Za slušné Slovensko požadujú, aby nový minister vnútra nebol nominantom strany Smer.

Zástupcovia to uviedli v pondelok na brífingu s tým, že ak sa má komplexne obnoviť dôvera ľudí v štátne inštitúcie, je táto požiadavka oprávnená.

Požiadali o stretnutie

Občianska iniciatíva tiež požiadala o stretnutie premiéra Petra Pellegriniho (Smer), aby spoločne diskutovali o aktuálnych spoločenských témach.

Pellegrini sa s nimi podľa nich môže stretnúť najskôr 10. mája, čo sa zástupcom iniciatívy zdá príliš neskoro, pretože situácia po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je stále vážna.

"Chceme sa s pánom Pellegrinim stretnúť čo najskôr, pretože táto téma je aktuálna a situácia je stále vážna a alarmujúca. Menovanie nového ministra by sa malo udiať už tento týždeň, takže je to pre nás príliš neskorý termín. Po tom, ako sme dostali túto odpoveď sme videli, ako si našiel čas počas uplynulého víkendu na zemiaky a na hokej. My sme smerom k nemu komunikovali, že sme ochotní sa s ním stretnúť aj v nedeľu ráno, ak by mu to vyhovovalo. Nestalo sa a aj preto je toto, teda tlačové vyhlásenie jediná možnosť, ako komunikovať," uviedla jedna z predstaviteľov Za slušné Slovensko Karolína Farská.

Predstavitelia občianskej platformy chceli na schôdzke s premiérom diskutovať aj o obsadzovaní postu ministra vnútra. Nominácia má byť oznámená už tento týždeň, diskusia o tejto veci 10. mája tak bude bezpredmetná, vysvetlili.

Pellegrini: Reagoval som adekvátne

Premiér si nemyslí, že by situácia na Slovensku bola taká vážna, aby sa s organizátormi musel stretnúť do 24 hodín.

Pellegrini po stretnutí s predstaviteľmi KOZ na Úrade vlády vyhlásil, že na minulotýždňovú požiadavku organizátorov protestov reagoval adekvátne a do 24 hodín od ich požiadavky im ponúkol termín na stretnutie.

Vysvetlil pritom, že skôr ako 10. mája schôdzka nie je možná vzhľadom na jeho nabitý pracovný program, ale aj vzhľadom na menšiu vážnosť obsahu schôdzky. Navrhnutý termín považuje za primeraný a odkázal, že mu nemôže nikto nátlakom diktovať, kedy sa má stretnutie uskutočniť.

"Situácia v Slovenskej republike nie je taká dramatická, taká vážna, aby sme sa museli stretnúť s uvedenými študentmi do 24 hodín. Ich námety sú koncepčného charakteru, myslím si, že 10. máj je primeraný termín a ja sa budem veľmi tešiť na konštruktívne námety, s ktorými prídu, a to, čo budem môcť a bude sa mi zdať prospešné pre Slovensko, sa budem snažiť aj implementovať do nejakých našich opatrení," prisľúbil Pellegrini.

O ministrovi rozhodne Smer

Jeden z organizátorov protestov Juraj Šeliga tiež informoval, že na Pellegriniho chceli apelovať, aby rezort vnútra riadil nezávislý človek, ktorý nie je pod kontrolou Smeru, ani nie je jej nominantom, pretože len tak možno obnoviť dôveru ľudí v štátnu moc po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Občianska iniciatíva by uvítala, keby v tejto otázke vznikla široká politická zhoda.

Premiér takúto možnosť vylúčil. Oznámil, že o nominácii bude rozhodovať predsedníctvo jeho strany v zmysle koaličnej zmluvy, podľa ktorej post patrí Smeru.

„Keď strana definitívne na predsedníctve rozhodne o nominácii, okamžite požiadam pána prezidenta, aby nám dal termín, kedy mu môžem nového ministra alebo ministerku prísť predstaviť s tým, že nič by nemalo brániť vymenovaniu, keďže v zmysle ústavy by prezident mal vymenovať takého ministra, akého mu ja predložím," ozrejmil.

Pellegrini pritom bude preferovať, aby po neúspešnom experimente s externým krízovým manažérom bol nový šéf rezortu človek, ktorý bude okamžite schopný riadiť ministerstvo. Ku konkrétnym menám sa vyjadrovať nechcel, najčastejšie sa spomína meno súčasnej štátnej tajomníčky ministerstva vnútra Denisy Sakovej.

„Je to pravá ruka pána Kaliňáka dlhé roky a Róbert Kaliňák bol donútený všetkými tými ľuďmi na zhromaždeniach odstúpiť. Čiže už tá otázka nesie sama v sebe odpoveď," odpovedal Šeliga na otázku, či je pre nich prijateľná takáto nominácia.

Nevylúčili ďalšie zhromaždeni

Zástupcovia iniciatívy Za Slušné Slovensko sa majú stretnúť aj s regionálnymi kolegami a zvážiť ďalšie kroky.

Nevylúčili ani možnosť ďalších zhromaždení v prípade, že na požiadavku, aby šéf rezortu vnútra nebol spojený so stranou Smer, vládni predstavitelia nezareagujú.

"Budeme reagovať na vzniknutú situáciu podľa toho, ako sa k našej požiadavke postavia predstavitelia koalície. Meno nového ministra vnútra môže byť pokojne výsledkom širokej dohody Národnej rady. Ak to však bude opäť človek, ktorý bude nominovaný Smerom, obávame sa, že to nebude v záujme obnovenia dôvery," uzavrel Šeliga.