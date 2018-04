Cirkvi na Slovensku žiadajú vyriešenie Kuciakovej vraždy

Korupcia, ktorá spôsobuje toľko nespravodlivosti, ohrozuje demokraciu, uvádza sa v otvorenom liste.

23. apr 2018

BRATISLAVA. Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a židovských náboženských obcí v pondelok upozornili premiéra Petra Pellegriniho, že pre zachovanie dôvery obyvateľov Slovenska v právny štát a v demokraciu je dôležité, aby úkladná vražda novinára a jeho snúbenice bola čím skôr vyšetrená a aby jej páchatelia boli potrestaní.

Jeden z pilierov demokracie

Ako uvádzajú v otvorenom liste, ktorý v pondelok odovzdali, spoločnosť potrebuje novinárov, ktorí s odvahou hľadajú pravdu.

„Slobodná žurnalistika a kontrola verejnej moci médiami je dôležitým pilierom demokracie. Ďakujeme tým novinárom, ktorí vyváženým spôsobom pri zachovaní úcty ku každému človeku informujú verejnosť o svojich zisteniach,“ uvádzajú náboženskí predstavitelia v liste.

Strata zmyslu pre mravné hodnoty

Cirkvi a náboženské spoločnosti rešpektujú legitímne zvolených verejných predstaviteľov a vyzývajú všetkých, aby sa krízové situácie riešili s rozvahou a pokorou.

“ Veľmi dobre si uvedomujeme, že demokracia napriek ťažkostiam je najlepším miestom na rozvíjanie náboženskej slobody i ostatných slobôd občanov. „ Z OTVORENÉHO LISTU CIRKVÍ

„Nevynášajme predčasné súdy a obvinenia, pretože aj krivé svedectvo je prestúpením Božích prikázaní,“ upozorňujú s tým, že Slovensko je ohrozené stratou zmyslu pre mravné hodnoty.

„Prejavuje sa to neúctou k dôstojnosti ľudského života od počatia po prirodzenú smrť či ľahostajnosťou k manželstvu. Prejavom nedostatku mravnosti vo verejnom živote je aj korupcia, ktorá, žiaľ, je prítomná v mnohých sférach života spoločnosti. Tieto zlá nás ohrozujú, lebo sme sa vzdialili od Boha a nezachovávame Desatoro Božích prikázaní,“ zdôrazňujú náboženskí predstavitelia.

Verejní predstavitelia i občianska spoločnosť nesmú podľa náboženských predstaviteľov ľutovať žiadne úsilie, aby korupcia zo slovenskej spoločnosti bola vytesnená.

Predstavitelia cirkví a náboženských spoločností vyslovujú poďakovanie všetkým statočným a čestným ľuďom, ktorí na tieto problémy upozorňujú a chcú ich riešiť.

„Tí, ktorí sa korupcie dopúšťajú alebo vytvárajú pre ňu podmienky, sa prehrešujú voči Bohu i ľuďom,“ zdôrazňujú v liste.

Znepokojivá atmosféra nenávisti

Korupcia, ktorá spôsobuje toľko nespravodlivosti, ohrozuje podľa náboženských predstaviteľov samotnú demokraciu. Upozorňujú, že strata dôvery v politický systém, ktorý nedokáže zabezpečiť spravodlivosť, vedie k rastu extrémizmu.

„Sme znepokojení atmosférou nenávisti, ktorá sa šíri v niektorých sociálnych skupinách. Máme právo i povinnosť zachovať si vlastné duchovné a kultúrne tradície a nekontrolovanú migráciu môžeme vnímať ako hrozbu. Ale ako ľudia - kresťania i nekresťania - sme povinní pomáhať ľuďom v núdzi bez ohľadu na farbu pleti a náboženstvo,“ konštatujú.

Viacerí veriaci, kňazi aj cirkvi na Slovensku čelili počas komunizmu prenasledovaniu a na tento útlak nesmieme podľa náboženských predstaviteľov zabudnúť. Táto skúsenosť nás naučila vážiť si slobodu, rozoznať nové ideológie a brániť sa im.

„Veľmi dobre si uvedomujeme, že demokracia napriek ťažkostiam je najlepším miestom na rozvíjanie náboženskej slobody i ostatných slobôd občanov,“ napísali s tým, že odmietajú korupciu v akejkoľvek podobe.

„Sme presvedčení, že budúcnosť obyvateľov Slovenska by mala byť vystavaná na vzájomnom rešpekte, dôvere, dobroprajnosti a úcte k nášmu duchovnému dedičstvu. Tieto hodnoty nám pomôžu prekonávať spoločenské krízy a upriamia náš duchovný zrak na Darcu života, pred ktorým sa každý z nás raz bude zodpovedať,“ dodávajú na záver listu.

Pod list sa podpísali bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Stanislav Zvolenský, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR a generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloš Klátik, prešovský gréckokatolícky arcibiskup metropolita a predseda Rady hierarchov Ján Babjak, pravoslávny arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska László Fazekas, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Igor Rintel a ďalší predstavitelia menších cirkví.

Odluka by zlikvidovala menšie cirkvi

Podľa predsedu Konferencie biskupov Slovenska Stanislava Zvolenského premiér Pellegrini poprosil zástupcov cirkví o spoluprácu, spomínal napríklad spoluprácu s rómskou komunitou.

Ministerka kultúry Jana Laššáková podľa Zvolenského informovala predstaviteľov cirkví, že prevzala podklady o možnom budúcom zákone o finančnom príspevku pre cirkvi.

Zvolenský ale zdôraznil, že momentálne štát neuvažuje nad tým, že by na cirkvi nedával peniaze. Tvrdí, že pre malé náboženstvá by to bolo likvidačné.

To, že by malé cirkvi mohli mať problém, ak by ich štát neplatil, nepriamo potvrdil aj predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Igor Rintel. Pripomenul, že vo všetkých štátoch EÚ funguje určitá miera financovania, nevidí dôvod, prečo by sa Slovensko malo odlišovať.

S Pellegrinim a Laššákovou hovorili aj o platoch duchovných, venovali sa hodnotovým témam, ktoré spájajú všetky cirkvi aj štát. Informoval, že takisto upriamil pozornosť na nárast extrémizmu a antisemitizmu v spoločnosti.

O výrokoch expremiéra Roberta Fica na adresu Georgea Sorosa ale nehovorili, potvrdil však, že po týchto výrokoch sa zosilnili antisemitské útoky, hlavne na sociálnych sieťach.