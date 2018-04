Slovensko musí zabojovať o štrukturálne fondy a prejaviť viac solidarity

Podľa Cséfalvayovej by sme mali v budúcnosti prejaviť viac solidarity aj pri téme migrantov.

23. apr 2018 o 15:49 SITA

BRATISLAVA. Slovenskí zástupcovia v EÚ, diplomacia a europoslanci by podľa predsedníčky Zahraničného výboru NR SR Kataríny Cséfalvayovej mali spojiť sily a zabojovať o to, aby štrukturálne fondy neboli presmerované z krajín strednej Európy na juh.

Ako povedala poslankyňa, podľa informácií svetových médií by miliardy z eurofondov po roku 2020 mohli byť presmerované skôr do štátov zasiahnutých nedávnou finančnou krízou, teda napríklad do Španielska alebo Grécka.

„Každý iste uzná, že to by pre nás nemuselo byť dobrou správou," povedala s tým, že kľúčovou úlohou Slovenska by v tomto čase malo byť, aby sme o štrukturálne fondy po roku 2020 úplne neprišli.

„Nové eurofondy by mohli závisieť aj od takých kritérií, ako je nezamestnanosť mládeže, vzdelávanie a životné prostredie a inovácie a prístup krajín k migrácii. A práve postoj krajín strednej Európy k migrácii a zároveň aj nedemokratické tendencie v Maďarsku a v Poľsku môžu ovplyvniť rozhodovanie európskych štátov," povedala Cséfalvayová.

Podľa Cséfalvayovej by sme mali v budúcnosti prejaviť viac solidarity, možno aj pri téme migrantov, kde krajiny ako Grécko, Taliansko a Španielsko nesú hlavnú ťarchu problému.

„Rovnako by sme mali zaujímať jasné proeurópske postoje v dôležitých témach, kde treba držať spolu so spojencami. A otázky inovácií, vzdelávania a ochrany životného prostredia sú témy, ktoré sú v prvom rade v záujme Slovenska. Preto aj pre našu vlastnú budúcnosť, nielen pre eurofondy, by sme im mali venovať väčšiu pozornosť ako doteraz," povedala poslankyňa Cséfalvayová.