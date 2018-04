Dobré ráno: Nechal sa chytiť revízorom a nezaplatil, aby videl, čo sa stane

Mal električenku. Ale skúšal, čo sa stane, ak sa nepriznáte revízorovi a nezaplatíte pokutu.

23. apr 2018 o 23:20 Adam Valček, Peter Tkačenko

Väčšina ľudí chce mať od úradov najmä pokoj. Lenže Adam Valček sa v MHD nechá radšej prichytiť revízorom.

Aj keď má električenku, namiesto zaplatenia päťeurového manipulačného poplatku si nechá vystaviť sedemdesiateurovú pokutu. Nezaplatí ju a teší sa na prípis od exekútorov, aby mohol sledovať, čo sa s jeho pokutou deje.

O výsledku sa s ním rozprával Peter Tkačenko.

Krátky prehľad správ

Organizátori zhromaždení Za slušné Slovensko požadujú, aby nový minister vnútra nebol nominantom strany Smer. Tvrdia, že ak sa má komplexne obnoviť dôvera ľudí v štátne inštitúcie, je táto požiadavka oprávnená. Občianska iniciatíva tiež žiadala premiéra o stretnutie, aby spoločne diskutovali o aktuálnych spoločenských témach. Pellegrini sa s nimi podľa nich môže stretnúť najskôr 10. mája, čo sa zástupcom iniciatívy zdá príliš neskoro.

Premiér Peter Pellegrini chce na ministerstve vnútra človeka, ktorý ho bude schopný viesť okamžite. „Po experimente s externým krízovým manažérom, ktorý nám nevyšiel, budem preferovať človeka, ktorý od prvého dňa môže okamžite riadiť ministerstvo,“ citovala ho Tlačová agentúra Slovenskej republiky.

Aktivista a vysokoškolský pedagóg Eduard Chmelár oznámil, že bude kandidovať na prezidenta. Jeho prvou úlohou bude zozbierať pätnásťtisíc podpisov občanov, ktoré ako občiansky kandidát potrebuje.

Deficit verejných financií na Slovensku v minulom roku dosiahol historicky nízku úroveň. Z jarnej notifikácie Eurostatu vyplýva, že schodok dosiahol len 1,04 percenta HDP, vďaka čomu Slovensko prvýkrát zaznamenalo primárny prebytok. Znamená to, že ak by sme od výdavkov odrátali náklady na obsluhu dlhu, bol by štát v prebytku.

Arménsky premiér Serž Sarkisjan odstupuje z čela krajiny. V pondelok oznámil, že ustúpi tlaku verejnosti, ktorá v Jerevane a ďalších mestách už niekoľko dní blokovala ulice. Sarkisjana krajine zaželal mier, harmóniu a logiku.

