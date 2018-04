Aktivisti nemôžu vybrať ministra, právo má Smer, odkázal Fico

Podľa iniciatívy by ministerstvo vnútra nemalo byť pod kontrolou vládnej strany.

23. apr 2018 o 17:26 TASR

BRATISLAVA. Občianski aktivisti nemôžu vybrať ministra vnútra. Slovensko totiž je parlamentná demokracia, rozhodujúce sú parlamentné voľby.

Tie vyhral Smer a podľa koaličnej zmluvy má právo nominovať ministra vnútra. A tak aj urobí.

Odkázal to predseda Smeru a expremiér Robert Fico iniciatíve Za slušné Slovensko vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti Facebook.

Podľa iniciatívy by ministerstvo vnútra nemalo byť pod kontrolou vládnej strany Smer.

Rezort by mal podľa organizátorov celoslovenských protestov Za slušné Slovensko viesť nezávislý človek, ktorý nie je nominantom Smeru, ani nie je s touto stranou prepojený. Inak sa podľa iniciatívy nepodarí obnoviť dôveru ľudí v štátnu moc po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

"Takéto stanovisko je nepochopením, ba priam popretím zásad demokracie, ktorú na Slovensku máme. Jednoducho, občianski aktivisti nemôžu nominovať a vyberať ministra vnútra," vyhlásil vo videu Fico.

Na to by bola podľa neho potrebná zmena ústavy. Poznamenal ďalej, že ak by stanovisko iniciatívy prehnal, potom by sa dalo povedať, že možno v budúcnosti budú ministra spravodlivosti vyberať odsúdení alebo ministra životného prostredia medvede.

"Slovensko ja parlamentná demokracia a rozhodujúce sú parlamentné voľby. Smer voľby v roku 2016 vyhral a podľa koaličnej zmluvy má právo vybrať ministra vnútra. A tak aj urobí," uzavrel Fico.