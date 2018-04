Riadenie informatizácie musí byť nadrezortné, zhodol sa Raši s odborníkmi

IT asociácia Slovenska a Slovensko Digital sa majú podieľať na vzniku etického kódexu pre prácu v informatizácii.

23. apr 2018 o 18:33 TASR

BRATISLAVA. V oblasti riadenia informatizácie sa treba koncentrovať na prínosy pre občanov či podnikateľov.

Zhodli sa na tom podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši s prezidentom IT asociácie Slovenska (ITAS) Emilom Fitošom.

Okrem zástupcov ITAS-u prijal Raši v pondelok aj zástupcov občianskeho združenia Slovensko.Digital (SD).

Diskutovali aj o návrhoch, ktoré môžu zásadným spôsobom skvalitniť obstarávanie informačno-komunikačných technológií, ako je napríklad súťaž návrhov alebo akýkoľvek postup, ktorý umožní transparentnú súťaž zameranú na prínosy pre verejnú správu a zároveň prenesie garancie naplnenia cieľov projektu na víťaza verejného obstarávania v oveľa väčšej miere, ako to bolo v minulosti.

Takáto forma súťaže sa využíva aj v iných štátoch Európskej únie, v Nórsku sa cez kvalitatívne kritériá realizuje viac ako 90 percent verejných nákupov.

Vicepremiér tiež podporuje vzdelávacie aktivity, na ktorých sa ITAS podieľa, či už je to projekt IT akadémie, Digitálnej koalície, alebo IT Fitness Test.

So zástupcami SD Jánom Hargašom a Ľuborom Illekom sa vicepremiér zhodol, že riadenie informatizácie musí byť nadrezortné a "rezorty nesmú v tejto oblasti hrať každý za seba."

Zároveň privítal návrh SD na vznik etického kódexu pre prácu v informatizácii a požiadal zástupcov tohto občianskeho združenia, aby sa na jeho vzniku podieľali. Hovorili tiež o potrebe posilnenia verejného sektora o kvalitných IT odborníkov.