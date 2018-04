Platy poslancov by sa mali meniť počas májovej schôdze

Koalícia presný návrh na úpravu platov ústavných činiteľov ešte nepredstavila.

24. apr 2018 o 8:17 TASR

BRATISLAVA. Platy poslancov a ďalších ústavných činiteľov by sa mali meniť na najbližšej parlamentnej schôdzi.

Koalícia presný návrh na úpravu platov ústavných činiteľov ešte nepredstavila. Zákon, cez ktorý majú poslanci zmeny prijať, je v druhom čítaní.

"Návrh na úpravu platov ústavných činiteľov neviazne. Poslanci o ňom budú rokovať na nasledujúcom zasadnutí Národnej rady," povedala pre TASR hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár. Podrobnosti o návrhu neuviedla.

Systémové riešenie

Ešte pred Vianocami sa poslanci zhodli, že chcú systémové riešenie úpravy platov a nie každoročné zmrazovanie. V legislatívnom procese je otvorený zákon, cez ktorý majú zmeny prísť. Plán bol, že novela príde do pléna opäť na jar.

Koaliční lídri pred niekoľkými týždňami oznámili, že plat poslancov a ďalších ústavných činiteľov sa v budúcnosti nebude odvíjať od priemerného zárobku v národnom hospodárstve, ale od takzvaného mediánu, teda od strednej hodnoty.

Po zmenách by už plat poslancov nemal byť rozdelený na dve časti. Paušálne náhrady by sa mali pripojiť k základnému platu a celá zložka by mala podliehať odvodom. Dnes sú od nich paušálne náhrady oslobodené.

TASR to potvrdil ešte koncom februára Gábor Gál (Most-Híd), ktorý sa medzičasom stal ministrom spravodlivosti.

Platy poslancov

Hovoril aj to, že ak by došlo k istému zvýšeniu platov poslancov, štátny rozpočet to nepocíti. Peniaze sa totiž ušetria tým, že sa upravia vysoké platy manažérov štátnych podnikov. K sumám sa Gál nevyjadroval.

Spomínalo sa, že platy poslancov Národnej rady by po zmenách, ktoré sa pripravujú, mohli vzrásť o 100 až 300 eur. Všetko však bude závisieť od dohody.

Prípravu zmien odštartoval nesúhlas časti koaličných poslancov zo Smeru, SNS aj Mosta-Híd s návrhom na zmrazenie platov, s ktorými prišiel vtedajší premiér Robert Fico (Smer).