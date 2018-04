Kiska prijme Sakovú, Bugár k nej výhrady nemá

V Moste-Híd dúfali, že Smer vyberie na post ministra vnútra človeka, ktorý nebude polarizovať spoločnosť. Denisa Saková im neprekáža.

24. apr 2018 o 11:28 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Kým minulý týždeň Most-Híd dúfal, že Smer nominuje na post ministra vnútra človeka, ktorý nebude rozdeľovať spoločnosť, dnes strane neprekáža, že je to človek považovaný za pravú ruku bývalého ministra Roberta Kaliňáka.

Výhrady už pri tom majú aj aktivisti, ktorí stoja za protestmi za Slušné Slovensko.

Bugár výber rešpektuje

Výber štátnej tajomníčky na ministerstve vnútra Denisy Sakovej predseda Mosta Béla Bugár rešpektuje. "Bude dôležité, ako sa budúca pani ministerka ujme pozície, či vráti dôveryhodnosť polícii, či budú prehľadnejšie niektoré vyšetrovanie, o ktorých sa môže informovať," hovorí Bugár.

Sakovej meno nesie viacero sporných zmlúv či obchodov. Za ministerstvo podpisovala napríklad zmluvy s Regionálnou obstarávacou agentúrou v kauze Horné Plachtince.

Na starosti mala aj zákazku, o ktorej hovoril prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko a z ktorej podľa neho mali ísť provízie Kaliňáka a jeho kamarátovi a bývalému ministrovi dopravy Jánovi Počiatkovi.

Bugár v podozreniach problém pri jej nominácii nevidí. "Sú to len tvrdenia. Aj pán Šiprko len niečo tvrdí a nie je to dokázané," hovorí. Dôležitejšie podľa neho je to, či Saková podozrenia vyvráti a ako bude odôvodňovať svoje kroky na ministerstve.

"Kto má zodpovednosť? Ak chce niekto takto hlboko zasahovať do politiky, nech do nej vstúpi," reaguje Bugár na nespokojnosť organizátorov protestov.

Príde za Kiskom

Predseda vlády Peter Pellegrini zo Smeru už informoval prezidenta Andreja Kisku, že nominantkou je Denisa Saková.

"Prezident si ju dnes na 15.00 hod. pozval do Prezidentského paláca," odkázal hovorca prezidenta Roman Krpelan.

Predseda Smeru Robert Fico po pondelkovom večernom rokovaní užšieho vedenia podotkol, že podľa zaužívanej ústavnej praxe prezident nemôže odmietnuť nomináciu predsedu vlády.

V utorok poobede by mala zasadnúť aj koaličná rada a následne predsedníctvo Smeru, ktoré formálne odsúhlasí nomináciu Sakovej.