Minister Gajdoš vysvetľoval výboru dôvody prerušenia prevádzky vrtuľníkov

24. apr 2018 o 14:30 SITA

BRATISLAVA. Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) v utorok vysvetľoval členom parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť dôvody pozastavenia prevádzky vrtuľníkov Mi-17.

Podľa Gajdoša je nutné, aby Ministerstvo obrany SR dôkladne preverilo jednotlivé súčiastky na vrtuľníkoch, vrátane skladových zásob náhradných dielov.

Zistili nedostatky

Až potom bude podľa Gajdoša zrejmé, či niekto pochybil, alebo či boli namontované na stroje neoriginálne náhradné diely.

Z dôvodu bezpečnosti, kým nebudú kontroly právoplatne ukončené, sa rozhodli preto predstavitelia rezortu dočasne pozastaviť prevádzku vrtuľníkov.

Koľko ich v súčasnosti plní svoje úlohy, nie je známe. Podľa opozičného poslanca Ľubomíra Galka (SaS) minister Gajdoš zbytočne vyčkáva a nekoná tak, ako by mal. Galko tvrdí, že už dnes mali byť známe výsledky kontrol a vyvodzované voči zodpovedným dôsledky.



"Zistili sa určité administratívno-technické nedostatky, ktoré ma viedli k tomu, aby som nariadil vykonať celkovú kontrolu všetkých dielov, či už v skladových zásobách v jednotlivých leteckých základniach, to znamená nielen vrtuľníkov Mi-17, ale aj ostatných lietadiel, ktoré máme a ktoré opravuje LOT Trenčín (Letecké opravovne Trenčín a.s. poznámka red.), no a na základe tohto bude na konci mesiaca apríl vykonaná finálna kontrola v zásobách na leteckých základniach a do konca júna tohto roka vo všetkých skladových zásobách Ozbrojených síl SR v Nemšovej a Poprade," uviedol po rokovaní výboru Gajdoš.

Rezort prijme opatrenia

Minister po skončení kontrol avizoval, že rezort prijme patričné opatrenia.

"Na základe týchto zistení prijmem opatrenia pre zlepšenie evidencie a starostlivosti o zásoby a zároveň samozrejme vyvodím dôsledky a v prípade, že bude potrebné vyšetrovanie orgánmi činnými v trestnom konaní, tak prijmem aj tieto opatrenia," priblížil minister Gajdoš.

Podľa jeho slov nie je v súčasnosti zrejmé, či vrtuľníky lietali s takzvanými neoriginálnymi náhradnými dielmi. Celkovo išlo o problémy s tromi strojmi Mi-17, pričom niektoré dielce vykazovali po návrate od výrobcov z Ukrajiny a Ruskej federácie známky nezrovnalostí.

Podľa Gajdoša môže ísť o chybu v takzvanej evidenčnej karte jednotlivých súčiastok.

"Potvrdilo sa to, že to môže byť administratívna chyba a preto boli tieto náhradné dielce vrátené a akonáhle bude uvedená záležitosť došetrená, tak budú prijaté opatrenia," povedal na tému náhradných dielov Gajdoš.

Galko: Išlo o hazard so životmi

Poslanec Galko práve na tieto slová reagoval tým, že už v súčasnosti mali byť známe pochybenia, respektíve či sa lietalo s originálnymi dielmi, alebo neoriginálnymi. Podľa jeho slov sa totiž mohlo stať obrovské nešťastie a išlo o hazard so životmi posádok vrtuľníkov.

"Minister má úplne prevrátené hodnoty, pretože za tie dva mesiace sa už muselo zistiť, aká súčiastka tam vlastne je namontovaná. Predsa je rozdiel, ak si dáte neoriginálny náhradný diel do vlastného auta, alebo či to dáte do vrtuľníka, ktorým potom lietajú vojaci a ohrozujete ich životy. S ministrovým vysvetlením nie som celkom spokojný a budem trvať na tom, aby sa táto záležitosť dotiahla do konca," reagoval na Gajdošovo vysvetlenie Galko.

Ten považuje za dôležité, že minister na výbore priznal, že vrtuľníky Ministerstva vnútra SR, ktoré dočasne nahradili v službe armádne,nedisponujú rovnakým vybavením.

"Naozaj to vyzerá tak, že ten problém v tom čase so zabezpečením našich záväzkov jednoznačne bol," povedal Galko. Poslanci parlamentného výboru zobrali vysvetlenie ministra Gajdoša na vedomie, ten po prijatí uznesenia uviedol, že nemá problém poslancov v budúcnosti informovať.

Prevádzku pozastavili

Ministerstvo obrany ešte 22. februára informovalo, že Ozbrojené sily SR pozastavili leteckú prevádzku vrtuľníkov Mi-17 z bezpečnostných dôvodov.

Následne, 24. februára rezort informoval, že vrtuľník vyčlenený pre potreby Leteckej pátracej a záchrannej služby Mi-17 je už po zálete opäť plne spôsobilý a pripravený plniť úlohy pre potreby domáceho krízového manažmentu.

K dočasnému zastaveniu letov vrtuľníkov Mi-17 „viedlo preverovanie systému tvorby skladových zásob agregátov leteckej techniky v predchádzajúcom období. Išlo o preventívne opatrenie, ktorého cieľom bolo vylúčiť aj najmenšie podozrenie, že by mohla byť ich používaním ohrozená bezpečnosť pilotov, posádky a pasažierov,“ uviedlo MO SR s tým, že bližšie informácie poskytnú až po ukončení všetkých kontrol, ktoré siahajú až do obdobia obstarávania agregátov od roku 2006.