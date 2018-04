Kuciakov dom sa stal pietnym miestom. Chodia k nemu ľudia až zo Švédska

Polícia obci znefunkčnila kamerový systém, lebo jej stále nevrátila komponenty, ktoré si požičala.

24. apr 2018 o 19:55 Ján Krempaský

BRATISLAVA. "Láska je silnejšia ako zlomoc" hlása žltý nápis na červenej bráne domu zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na plote je ich spoločná fotografia, pod ktorou je množstvo kvetov a sviec.

Prečítajte si tiež: Vo Veľkej Mači Kuciaka veľmi nepoznali, susedia nič podozrivé nepočuli

"Najmä cez víkend sem chodí veľa ľudí aj zo zahraničia, až zo Švédska," hovorí Rozália Lanczová. Býva len niekoľko domov od príbytku dvoch mladých ľudí, ktorých zavraždili 21. februára.

Už sú to dva mesiace. Miestni sú podľa starostu Veľkej Mače Štefana Lancza opatrnejší a viac si všímajú, kto cudzí do obce prišiel. Na druhej strane z ich vyjadrení cítiť veľkú spolupatričnosť s rodičmi zavraždených a so všetkými smútiacimi.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Zabudnúť sa nesmie

"Zabudnúť sa nesmie," hovorí manžel Lanczovej Juraj. Je už na dôchodku, ale chodí pracovať do Rakúska. Kuciaka a jeho snúbenicu veľmi nepoznal. Iba si ich pamätá ako slušných a usmievavých ľudí.

"Týždeň predtým, ako ich zavraždili, sedeli predo mnou v kostole," spomína Marta Klasztová, ktorá pracuje na obecnom úrade. Robila som im daňové priznanie, vraví. Pôsobili na ňu ako príjemní mladí ľudia.