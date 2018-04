Bratislavský dopravný podnik čudne posunul pohľadávky za sedem miliónov

Nezaplatené pokuty za viac ako sedem miliónov eur dopravný podnik predal súkromnej firme za 106 tisíc eur.

25. apr 2018 o 10:46 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Viac ako 120 tisíc nezaplatených pokút a dlh vo výške 7,2 milióna eur, ktorý vyrobilo približne stotisíc čiernych pasažierov v bratislavskej mestskej hromadnej doprave. K týmto peniazom sa Dopravný podnik Bratislava dlhodobo nedokázal dostať, a tak svoje pohľadávky v novembri predal vo verejnej obchodnej súťaži spoločnosti Platiť sa oplatí, ktorá ich začala vymáhať.

Vo svojom blogu na to upozornil redaktor denníka SME Adam Valček. V roku 2016 dostal 70 eurovú pokutu za to, že si zabudol električenku a neprišiel ju ukázať do pokladne dopravného podniku. Napokon sa rozhodol pokutu nezaplatiť. Postupne jeho dlh narástol na 148,26 eura, keďže sa do neho zarátali aj trovy súdneho konania. Platobný rozkaz už raz Valčekovi prišiel, no podal voči nemu odpor. Do dnešného dňa súd vo veci nerozhodol.

„V uplynulých dňoch dostalo niekoľko tisíc ľudí neoznačenú obálku, v ktorej sú tri listy od spoločnosti Platiť sa oplatí,“ píše Valček. Firma, ktorá sa primárne venuje vymáhaniu dlhov, na jednom z nich vyzýva na zaplatenie dlžnej sumy a hrozia exekúciou. List používa rôzne grafické prvky, tučné či červené písmo aj rôznu veľkosť písma. Na prvý pohľad list pôsobí hrozivo.

Nekalé praktiky

Na celej výzve je najväčším písmom napísané „Iba zaplatením (...) predídete návrhu na vykonanie exekúcie.“