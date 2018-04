Rómsky splnomocnenec bude spolupracovať na čipovaní a očkovaní psov v osadách

Najväčším problémom v osadách je práve nekontrolované množenie zvierat.

25. apr 2018

BRATISLAVA. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity bude spolupracovať s Československým kastračným programom na bezplatnej kastrácii, čipovaní a očkovaní psov v rómskych osadách.

Povinné čipovanie a očkovanie zvierat zavádza od septembra nový zákon o veterinárnej starostlivosti, pre vylúčené komunity však môže byť takáto starostlivosť o zvieratá príliš nákladná.

Kastračné práce

„V lete sa chystáme na prvé očkovacie a čipovacie akcie. Ideme do Trebišova, ale predtým sú v poradí obce Smižany a Markušovce v okrese Spišská Nová Ves,“ povedal splnomocnenec Ábel Ravasz.

Spoluprácu so Združením pre práva zvierat podľa Ravasza zvolili pre jeho systematickú a koncepčnú prácu, keďže kastračné akcie v rómskych osadách uskutočňuje už niekoľko rokov.

„Po stretnutí s členmi združenia bolo zrejmé, že spolupracujú s obcami, s útulkami a majú veľmi jasnú predstavu o tom, čo sa bude so psami diať po kastračnej akcii. Dôležitá informácia bola pre nás aj to, že si združenie stavia koterec v Zlatých Moravciach z vlastných zdrojov. Mali sme dokonca debatu o tom, že by Rómovia v rámci aktivačných prác pomohli koterec dostavať, aby sa kastračné akcie mohli začať čím skôr,“ uviedol Ravasz.

Výdaje budú financovať

Ako agentúru SITA informovala Diana Truchlíková, predsedníčka Združenia za práva zvierat, pod ktoré Československý kastračný program spadá, združenie bude naďalej financovať výdaje spojené s akciou, kastráciu zvierat, veterinárne náklady ako aj liečbu všetkých odobratých zvierat.

Úrad splnomocnenca pre rómske komunity uhradí náklady na čipovanie a očkovanie proti besnote. Čip bude registrovaný na obec s tým, že na ňom bude aj kontakt na Československý kastračný program.

Na uskutočnení celej akcie sa musí finančne podieľať aj samotná obec.

„Pri súčasnom nastavení bude úrad hradiť náklady spojené s čipovaním a vakcináciou. Veríme, že naša spolupráca poslúži ako vzor pri zriadení fondu, z ktorého sa štát bude môcť starať o zvieratá v chudobných častiach našej krajiny,“ uviedol pre SITA Ravasz.

Zvieratá budú čipované

Ako vysvetlila Truchlíková, všetky zvieratá v osade budú čipované, bez ohladu na pohlavie. Očkovať proti besnote budú počas kastračnej akcie všetkých samcov, samice mesiac po kastrácii, keď sa do osady vrátia.

„Čipované a očkované budú len kastrované psy,“ zdôraznila. Rómska osada v Trebišove má podľa Truchlíkovej problém s premnožením túlavých psov.

„Kastračná akcia sa tu už raz konala pred pár rokmi, keď sme odobrali viac ako 100 zvierat a kastrovali vyše 140 sučiek, avšak za tie roky pribudli nové a nové zvieratá. Preto sme mestu ponúkli pomocnú ruku s úplne novým systémom kastračnej akcie,“ uviedla.

Dodala, že Trebišov ako jedno z prvých miest na Slovensku môže získať kompletnú evidenciu psov v osade, ktoré sa ďalej nebudú množiť a budú ošetrené. „Aktuálne čakáme už len na podpis zmluvy s mestom Trebišov, ktoré sa vyjadrilo, že túto situáciu chce riešiť,“ uzavrela Truchlíková.

Nekontrolované množenie zvierat

Podľa Silvie Čaňovej zo Slobody zvierat je bezplatné čipovanie a vakcinácia dobrý krok, avšak iba pre tých majiteľov psov v rómskych komunitách, ktorých pes je vykastrovaný.

Kastrácia je podľa Čaňovej kľúčová, pretože najväčším problémom v osadách je práve nekontrolované množenie zvierat a z toho vyplývajúce problémy.

Povinné čipovanie, s ktorým ráta novela veterinárneho zákona, systém odoberania zvierat útulkami a občianskymi združeniami zásadne nezmení, naďalej to bude možné len ak sa majiteľ dobrovoľne vzdá zvieraťa.

„Jednoznačná identifikácia majiteľa však môže pomôcť vyvodiť zodpovednosť pri týraní a zanedbaní starostlivosti o zviera,“ myslí si Čaňová. Navrhla, aby sa vyčlenili peniaze na stály veterinárny dozor - terénneho veterinára, ktorý by v osadách zabezpečoval pravidelné kontroly zdravia a pohody zvierat.