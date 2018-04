Výbor sa bude opäť zaoberať nezverejňovaním faktúr Tomanovej

Blahová tvrdí, že zmluvy, ktoré úrad zverejnil, hovoria o pochybnom nakladaní s financiami.

25. apr 2018 o 13:21 SITA

BRATISLAVA. Ľudskoprávny výbor Národnej rady SR na bude na májovom zasadnutí opätovne zaoberať medializovanou informáciou o tom, že úrad komisárky pre deti Viery Tomanovej nezverejňoval faktúry aj napriek tomu, že mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona.

Ešte v januári Denník N prišiel s informáciou, že až po komunikácii s redaktorom denníka úrad začal faktúry na svojej internetovej stránke zverejňovať.

Žiadajú vykonanie kontroly

Následne z prístupných dokumentov vyplýva nákup dvoch obrazov za 2 600 eur či služobné auto za viac ako 28-tisíc eur. Opoziční členovia výboru chcú, aby výbor požiadal Najvyšší kontrolný úrad o vykonanie kontroly v úrade Tomanovej.



Ako povedala po rokovaní výboru v utorok 24. apríla poslankyňa za SaS Natália Blahová, zmluvy, ktoré úrad komisárky zverejnil, hovoria o pochybnom nakladaní s financiami.

"Nakupovanie obrazov za 2 600 eur a podobne. Takže mám veľké pochybnosti o tom, či tento úrad s prostriedkami, ktoré mu zverili občania, nakladá tak, ako by mal komisár pre deti, ktorý má chrániť práva detí. Čiže tá vysoká miera nedôvery, a to, že tieto veci sú preukázané, nezverejňovanie zmlúv a šafárenie so zverenými verejnými financiami, smerujú k tomu, že by sa na tú situáciu mal pozrieť Najvyšší kontrolný úrad," uviedla s tým, že o tom, či výbor požiada NKÚ, rozhodnú členovia na ďalšom zasadnutí 9. mája.

V utorok nebol výbor uznášaniaschopný, keďže z rokovania odišli koaliční členovia ako aj poslanec za ĽSNS Milan Mazurek. Na výbore vystúpila aj nezaradená poslankyňa Zuzana Zimenová, podľa ktorej je Tomanovej úrad nedostatočne transparentný a preto súhlasí s kontrolou NKÚ na úrade detskej ombudsmanky.

Tvrdí, že úrad nič nezatajuje

Úrad komisárky pre deti na svojej internetovej stránke v januári uverejnil reakciu na článok denníka a v nej uvádza, že úrad v žiadnom prípade nič nezatajuje.

Úrad podľa vyjadrenia pristúpil k Rámcovej zmluve Ministerstva vnútra SR, na základe ktorej boli centrálne obstarané motorové vozidlá. Spomínané dva obrazy sú od akademickej maliarky Ivany Barazi.

"Tieto úrad zakúpil od občianskeho združenia, ktorého hlavnou činnosťou je podpora vzdelávania nadaných detí z nízkopríjmových rodín. Ak toto považujete za zlú investíciu, tak kto by mal podporovať vzdelávanie takýchto detí, ak nie Úrad komisára pre deti," uviedli v reakcii a dodali, že výťažok z predaja je určený na podporu a financovanie detí so smutnými príbehmi.

Obrazy sú a ostanú majetkom Úradu komisára pre deti.