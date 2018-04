Opozícia žiada kontrolu na úrade detskej ombudsmanky Tomanovej

Hospodárením úradu detskej ombudsmanky sa bude zaoberať aj výbor Národnej rady.

25. apr 2018 o 16:12 TASR

BRATISLAVA. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) by sa mal pozrieť na hospodárenie úradu komisárky pre deti Viery Tomanovej.

Žiada to opozícia, tému by mal riešiť parlamentný ľudskoprávny výbor na májovom rokovaní. Komisárka Tomanová sa kontrole nebráni.

"V médiách bola otvorená kauza komisárky Tomanovej, ktorá nezverejňovala zmluvy, ako jej predpisuje zákon a okrem toho, tie, ktoré zverejnila, hovorili o tom, že nakladanie s financiami úradu je veľmi pochybné," uviedla poslankyňa SaS Natália Blahová. Ako príklad uviedla kúpu obrazov za 2600 eur.

"Máme veľké pochybnosti o tom, že tento úrad s verejnými prostriedkami nenakladá tak, ako by komisár pre deti, ktorý má chrániť práva detí, mal," doplnila Blahová, podľa ktorej by sa na to NKÚ mal pozrieť.

"Úrad komisára pre deti sa v žiadnom prípade nebráni akejkoľvek kontrole zo strany NKÚ," reagoval pre TASR mediálny poradca z úradu Pavol Kováč.

Tomanová už na podozrenia, o ktorých písal v minulosti Denník N, reagovala, článok označila za nepravdivý a zavádzajúci. Spochybnila informácie o prenájme parkovacích miest aj o kúpe obrazov za 2600 eur.

"Dva obrazy od akademickej maliarky Ivany Barazi zakúpil úrad od občianskeho združenia, ktorého hlavnou činnosťou je podpora vzdelávania nadaných detí z nízkopríjmových rodín," uviedla Tomanová.

Pýta sa, kto iný, ak nie úrad komisára pre deti, by mal vzdelávanie týchto detí podporovať. Tomanová tiež odmietla, že by jej úrad zatajoval faktúry.