Dobré ráno: Ráno sa zobudíte a máte zarobené, nemusíte pohnuť prstom

Stačilo by Slovákom 200 eur, aby boli šťastní?

25. apr 2018 o 23:14 Peter Kapitán, Michaela Štalmach Kušnírová

Vypočujte si podcast

Predstavte si, že sa ráno zobudíte a nemusíte celý deň pohnúť ani prstom. Robíte si čo chcete, športujete, chodíte po koncertoch alebo len tak vegetujete.

Potom na konci mesiaca za túto svoju aktivitu dostanete od štátu viac ako 500 eur. Pre 2000 vyvolených šťastlivcov sa takýto život stal vo Fínsku na dva roky realitou.

Tamojšia vláda experimentovala s opatrením, ktoré sa nazýva základný príjem. Slúžiť má na prekonanie sociálnych nerovností tak, aby každý občan mohol robiť, čo len bude chcieť.

O základnom príjme sa s Michaelou Štalmach Kušnírovou rozprával Peter Kapitán.

Krátky prehľad správ

Vo štvrtok sa v rekreačnom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky v Častej – Papierničke bude konať narýchlo zvolaný snem Smeru. Preberať sa na ňom bude zmena stanov strany, malo by sa zrušiť užšie predsedníctvo a zúžiť počet členov predsedníctva ako takého.

Slovensko sa po vražde Jána Kuciaka prepadlo v rebríčku slobody tlače zo 17. na 27. miesto. Správa organizácie Reportéri bez hraníc u nás kritizuje aj to, že na Slovensku neexistuje organizácia, ktorá by práva novinárov chránila a žurnalisti sú tak terčom zastrašovania a je na nich vyvíjaný tlak.

Sedem rokov za mrežami by mal stráviť obchodník so zbraňami z východného Slovenska. Spolu so svojím komplicom nakupoval expanzné samopaly typu Škorpión a prerábala ich na funkčné. Polícia dvojicu usvedčila na základe toho, že jedenásť samopalov predala policajnému agentovi.

Ceny bytov medziročne na Slovensku opäť vzrástli, zaujímavé však je, že rýchlejšie rastú v regiónoch. Napríklad v Banskej Bystrici za rok priemerná cena trojizbového bytu narástla až o 18 tisíc eur. Odborníci hovoria, že ceny nehnuteľností by mali rásť aj naďalej.

Slovenský tenista Martin Kližan na turnaji ATP v Barcelone porazil v troch setoch niekdajšiu svetovú jednotku Novaka Djokoviča a postúpil do osemfinále. Okrem neho sa medzi najlepších šestnásť hráčov na turnaji dostal aj ďalší Slovák, Jozef Kovalík.

