Gajdoš sa ohradil voči tvrdeniu generálporučíka Macka. Kritizuje nového šéfa armády

Macko v armáde končí a nomináciu považuje za účelovú.

26. apr 2018 o 12:34 TASR

BRATISLAVA. Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniu zástupcu náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR generálporučíka Pavla Macka, že dôvodom, prečo ho nemôže navrhnúť za náčelníka Generálneho štábu OS SR, je medializovaný prípad jeho syna.

Macko po tom, čo vláda odobrila nomináciu generálmajora Daniela Zmeka za náčelníka Generálneho štábu OS SR, oznámil, že v armáde končí. Nomináciu považuje za účelovú.

Oznámil, že v armáde končí

"Rešpektujem a ctím si zákon, preto absolútne odmietam, že by som niekedy čo i len v súkromnom rozhovore uviedol tento dôvod ako príčinu, prečo som sa rozhodol pre inú nomináciu na post náčelníka Generálneho štábu OS SR," povedal Gajdoš.

Zdôraznil, že pri nominácii na post náčelníka Generálneho štábu OS SR posudzoval všetky profesionálne, odborné a osobnostné predpoklady jednotlivých generálov, a preto odmieta účelové politizovanie tejto funkcie.

Nomináciu považuje za účelovú

Zmekovu nomináciu považuje za účelovú, nemá podľa neho dostatok skúseností a praxe. Macka minister Gajdoš údajne navrhnúť nemohol pre medializovaný prípad jeho syna. Mackovi to mal povedať sám minister.

"Je dobojované! Vojenská služba bolo pre mňa všetkým, dala mi všetko, ale aj vzala zdravie, pokoj v duši a šťastie v rodine! Dávam si žiadosť do civilu," uviedol na sociálnej sieti.

Tvrdí, že za svoju oddanú službu svojmu štátu sa dočkal vyhrážok fyzickým násilím, očierňovania, vykonštruovaného súdneho procesu a svojvoľného konania polície a prokuratúry "s vysokou pravdepodobnosťou na základe objednávky doteraz neznámeho páchateľa s jasným cieľom odstrániť ma za každú cenu z velenia OS SR".

Hovorí o vytesňovaní fukcionárov

Macko rešpektuje rozhodnutie vlády, je presvedčený, že funkciu náčelníka generálneho štábu môže zastávať každý profesionálny vojak v generálskej hodnosti, teda aj Zmeko.

Kandidát na tento post by však podľa neho mal vyhovovať všetkým odborným aj morálno-etickým kritériám a mal by to byť jeden z najskúsenejších a najpripravenejších profesionálnych vojakov. Zmekov výber považuje za účelový.

Upozornil, že po viac ako 14 rokoch členstva v NATO a EÚ bude ozbrojeným silám veliť generál "s nulovými skúsenosťami s aliančnou agendou a štruktúrami". Macko hovorí aj o postupnom vytesňovaní ďalších "funkcionárov s unikátnymi spojeneckými skúsenosťami z funkcií a radov OS SR".