Poľnohospodár: Hrozí mi, že mi vezmú pôdu, na ktorej roky pracujem

JAROSLAV SALOKA pracuje ako cestár - poľnohospodárstvo má ako koníček, pretože ho baví pracovať s pôdou.

26. apr 2018 o 21:59 Peter Kapitán

Zdedil nejakú pôdu po otcovi a keď na nej chcel začať pracovať, zistil, že ju obrába niekto iný.

Ako ste zistili, že na pôde, ktorú ste zdedili po otcovi, hospodári niekto iný?

„Keď som pred rokmi dostal do rúk listy vlastníctva, všimol som si, že je na nich aj iná pôda ako tá, o ktorej som vedel. Začal som to skúmať a zistil som, že okrem iných moju pôdu obrába aj Patrik Šuchta (považovaný za predĺženú ruku exposlankyne za Smer Ľubice Roškovej, pozn. red.).“

Vy alebo váš otec ste s ním nemali podpísanú nejakú nájomnú zmluvu?

„Nie, to bola čistá partizánčina, jednoducho prišiel a obrábal. On si ani nezisťoval, či to niekomu nepatrí, nezaťažoval sa tým. Išiel som teda za ním a žiadal som ho, aby mi pôdu vrátil."

Ako prebiehalo vaše stretnutie?

„Správanie z jeho strany bolo veľmi arogantné, musel som za ním chodiť opakovane a napokon ho prinútiť, aby mi vymeral nejakú náhradnú pôdu namiesto tej, na ktorej hospodári on. Nakoniec mi niečo dal, ale, samozrejme, bez nejakého vyrovnania za to, že na nej pracoval a mal z nej zisk."

Dal vám teda nejakú inú pôdu s rovnakou rozlohou a mohli ste na nej pracovať. Čo sa dialo potom?

„Do systému na rozdeľovanie dotácií som si zakreslil obdĺžnik, ktorý som obrábal. Zrazu som si otvoril systém a pozerám, že časť pôdy, ktorú obrábam, má zakreslenú iný farmár. Z obdĺžnika bol zrazu prekreslený štvorec. To znamená, že nedostávam na pôdu dotácie v plnej výške, a k tomu chodia aj neskoro."

Zisťovali ste, ako je možné, že vám niekto iný prekreslí pôdu, na ktorú beriete dotácie?

„Pýtal som sa v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Povedali, že nevedia, nech si to zisťujem sám. Myslím si, že ten farmár musí mať človeka na platobnej agentúre, ktorý to prekreslil. Inak si to neviem vysvetliť."

Čo ste si pomysleli, keď sa po prvý raz publikovali informácie o podvodoch pri poľnohospodárskej pôde, do ktorých bol zapojený Šuchta aj Rošková?

„Išiel som rýchlo na Slovenský pozemkový fond, aby som spísal nájomnú zmluvu na inú tri a pol hektárovú pôdu, ktorú obrábam. Tú dostal ešte môj otec ako náhradnú pôdu za rozdrobené kúsky zeme, na ktoré mal list vlastníctva. Keď som však prišiel na pozemkový fond, zistil som, že Šuchta už tri roky platí fondu nájom za pôdu, na ktorej robím."

Na čo je mu to dobré?

„Vo februári 2018 bolo potrebné znovu sa prihlásiť o náhradnú pôdu, namiesto rozdrobených kúskov, ktoré sa nedajú poriadne obrábať. Naposledy to však bolo robené ešte v mene môjho otca, ktorý medzičasom zomrel. Na pozemkovom fonde mi to teda odmietli prijať, pretože ja na to nemám nárok, hoci na pôde pracujem, beriem na ňu dotácie a platím nájom obci. Ale fondu platil nájom Šuchta."

Takže si od pozemkového fondu Šuchta prenajal pôdu, ktorú dostal do užívania váš otec a vy ste na nej pracovali. Ako je to možné?

„To naozaj neviem, takto to u nás jednoducho funguje."

Teraz vám teda hrozí, že fond vám môže zakázať na náhradnej pôde robiť ďalej?

„Áno, v Obecnom úrade v Bunkovciach mi povedali, že si musím znova požiadať o náhradnú pôdu. Akurát, že už nie je žiadna iná k dispozícii a na tú, na ktorej som robil, má prednostný nárok Šuchta, lebo platil fondu nájom, aj keď my sme mali rozhodnutie o tom, že ju máme v užívaní."

Kedy budete vedieť, ako to dopadne?

„Zatiaľ neviem. Ja som tam aj tak normálne zasial, a teraz musím len čakať, čo bude ďalej."