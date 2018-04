Zrekonštruovali dubnickú väznicu, má vyššiu kapacitu

Celková investícia dosiahla asi šesť miliónov eur.

26. apr 2018 o 14:41 TASR, Stanislava Ivánková

DUBNICA NAD VÁHOM. Zrekonštruované priestory vznikli z bývalého zdravotníckeho zariadenia, kapacita ústavu sa zvýšila o 172 odsúdených.

Podľa šéfa rezortu spravodlivosti nové priestory, podobne ako celý ústav v Dubnici nad Váhom, sú určené pre odsúdených na výkon trestu s najnižším stupňom stráženia, celková investícia vrátane projektovej dokumentácie dosiahla asi šesť miliónov eur.

"Skelet budovy zostal, ale všetko ostatné je tu nové. Celkovo kapacita ústavu stúpla na 704 odsúdených, vo výkone trestu už máme vyčlenených ľudí, ktorí sem nastúpia. Keďže sú to nové priestory, bude to pre nich do určitej miery aj nejaká odmena," doplnil Gál.

Ako informoval generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže Milan Ivan, dve z troch zrekonštruovaných budov budú slúžiť ako ubytovacie priestory pre odsúdených. Ich súčasťou sú obslužné priestory - kultúrna miestnosť, sociálne zariadenia, sprchy, knižnica, čitáreň a podobne.

"V tretej budove bude oddelenie s bezpečnostným režimom a oddelenie špecializovaného zaobchádzania. Tam sa umiestňujú odsúdení s nižšími mentálnymi schopnosťami. Bude tam aj oddelenie disciplinárnych trestov, umiestnia sa tam maximálne na 14 dní odsúdení, ktorí sa dopustili disciplinárnych priestupkov," priblížil Ivan.

Ako dodal, súčasťou rekonštrukcie bolo aj vybudovanie nového ochranného pásma, novej strážnej veže, pribudol nový systém vnútornej a vonkajšej bezpečnosti a nových vchod do ústavu pre peších s príslušným zabezpečením.

"Prvých odsúdených začneme do nových priestorov presúvať začiatkom mája," doplnil Ivan s tým, že do nových priestorov presunú odsúdených z dubnického ústavu, ale aj z iných nápravných zariadení na Slovensku.