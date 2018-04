Slovensko nadviaže užšiu spoluprácu so Saudskou Arábiou

Tajomník rezortu diplomacie Korčok: Saudskú Arábiu vnímame ako regionálnu veľmoc.

26. apr 2018

BRATISLAVA. Bilaterálne vzťahy s dôrazom na politický dialóg, ekonomickú spoluprácu a zmluvno-právny rámec, otvorenie honorárneho konzulátu SR v Džidde, možnosti využitia slovenských skúseností z transformácie ekonomiky pri realizácii saudskoarabského plánu Vízia 2030, ale aj medzinárodný vývoj osobitne v oblasti vzťahov v širšom regióne boli hlavnými témami dnešných rokovaní štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Ivana Korčoka s ministrom zahraničných vecí Saudskej Arábie Nizarom bin Obaidom Madanim v Rijáde.

Informoval o tom tlačový odbor rezortu diplomacie.

Slovensko má záujem na posilnení dialógu

Ako zdôraznil Korčok, Saudskú Arábiu vnímame ako regionálnu veľmoc a kľúčovú krajinu v oblasti Blízkeho východu, ktorá má svoje nezastupiteľné miesto pri rozhodovaní o vývoji v regióne, v boji proti globálnemu terorizmu a podpore ekonomického rozvoja v rôznych častiach sveta.

„Táto návšteva Rijádu je signálom, že Slovensko má záujem na posilnení vzájomného politického dialógu so Saudskou Arábiou. V tejto súvislosti som navrhol vytvoriť pravidelný mechanizmus konzultácií medzi oboma našimi ministerstvami zahraničných vecí a podpísať príslušné memorandum o porozumení. Som presvedčený, že by to bol užitočný nástroj na urýchlenie prác na ďalších potrebných bilaterálnych dohodách, ktoré sa pripravujú,“ zhodnotil Korčok obsah svojich rokovaní.

Pomoc Sýrii

Partneri si vymenili názory aj na najdôležitejšie témy regionálneho a medzinárodného vývoja vrátane Sýrie, Jemenu a Iraku, ako aj aktivít Izraela a Iránu v oblasti Blízkeho východu.

Štátny tajomník vyzdvihol úlohu Saudskej Arábie ako dlhodobého strategického partnera EÚ v regióne a poukázal na existenciu mnohých zahraničnopolitických otázok spoločného záujmu.

“Sme hlboko znepokojení eskaláciou situácie v Sýrii. Slovenská republika rozhodne odsudzuje akékoľvek použitie chemických zbraní voči civilnému obyvateľstvu. Tí, ktorí sú za tento útok zodpovední, musia byť odovzdaní spravodlivosti,“ uviedol v rozhovore Korčok, ktorý podčiarkol, že pre ženevský proces neexistuje alternatíva.

V tejto súvislosti spomenul bruselskú Donorskú konferenciu pre Sýriu, na ktorej sa Slovensko zaviazalo prispieť sumou ďalších 600-tisíc eur na konkrétne humanitárne aktivity v Sýrii.

V otázke Jemenu sa Korčok zaujímal o pohľad saudskoarabskej strany na možnosti ďalšieho vývoja.

“Sme znepokojení katastrofálnou humanitárnou situáciou civilného obyvateľstva v Jemene. Apelujeme na všetky zúčastnené strany konfliktu, aby sa vyvarovali útokov na civilistov a umožnili dodávky humanitárnej pomoci tým, ktorí sú v najväčšej núdzi,” uviedol ďalej štátny tajomník MZV.

Partnerovi tiež odovzdal pozvanie pre ministra zahraničných vecí Saudskej Arábie na návštevu SR.

Z hlavného mesta Saudskej Arábie odcestuje Korčok vo štvrtok podvečer do Bruselu, kde sa v piatok zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO.