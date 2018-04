Generál Zmeko sa stal náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl

26. apr 2018 o 15:43 (aktualizované 26. apr 2018 o 17:00) SITA

BRATISLAVA. Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vymenoval dnes Daniela Zmeka za náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR s tým, že oficiálne prevezme funkciu 7. mája 2018.

Zmeka navrhol vymenovať do tejto pozície minister obrany Peter Gajdoš (SNS), následne Zmekovu kandidatúru odobrila vláda SR na stredajšom zasadnutí.

Zmeko doteraz pôsobil v rezorte obrany ako národný riaditeľ pre vyzbrojovanie. Vo funkcii nahradí doterajšieho náčelníka Milana Maxima, ktorému 6. mája tohto roka uplynie funkčné obdobie.

Zmeko je podľa Gajdoša schopný a spôsobilý na výkon tejto úlohy, proti jeho menovaniu namietala časť politickej opozície a aj niektorí vysokopostavení predstavitelia Ozbrojených síl SR.

Prezident Andrej Kiska zaželal Zmekovi veľa šťastia a vyjadril tiež svoje očakávania, že nový náčelník bude pokračovať v dobrých projektoch a nesklame dôveru verejnosti.

Kiska vyzval na transparentnú modernizáciu

Ozbrojené sily totiž v priebehu nasledujúch 12 rokov dostanú podľa Dlhodobého plánu rozvoja takmer 30 miliárd eur, z čoho pôjde časť na modernizáciu.

"Verím, že pán Zmeko bude pokračovať v napĺňaní cieľov, ktoré od nás očakávajú naši spojenci v Severoatlantickej aliancii. Slovenská republika nesmie len tak nečinne ležať na vankúši a spoliehať sa na druhých, že nám v prípade problémov prídu na pomoc. Okrem iného čakajú armádu historické modernizačné projekty, ktoré treba dotiahnuť do úspešného konca transparentne a prehľadne. Nový náčelník bude preto aj pod mojím drobnohľadom, aby boli financie daňových poplatníkov využité na nevyhnutné účely," uviedol Kiska.

Nezabúdajme na vojakov

Ozbrojené sily sa tešia spomedzi silových zložiek veľkej dôvere občanov, až takmer 70 percent obyvateľov im dôveruje. Prezident Kiska preto očakáva od Zmeka, že k tejto dôvere prispeje svojím pôsobením na poste náčelníka generálneho štábu.

"Nesmieme sklamať našich občanov, stále sú totiž kladené otázky, či je modernizácia v ozbrojených silách potrebná a či je nutné na projekty míňať toľko peňazí. Pokiaľ budú financie využité na potrebné veci, budem odpovedať vždy, že áno, ale nesmieme zabúdať ani na našich vojakov, pretože aj najmodernejšiu techniku musí niekto obsluhovať," doplnil Kiska.

Zmeko ako zodpovedný nástupca

Zmeko mu poďakoval za vymenovanie a uviedol, že prezidentove slová sú totožné s jeho cieľmi na najbližšie roky, keď bude náčelníkom Generálneho štábu OS SR.

"Ďakujem za príležitosť a prejavenú dôveru. Chcel by som sa poďakovať všetkým, vďaka ktorým tu dnes môžem stáť, myslím ľudí, s ktorými som slúžil počas uplynulého obdobia. Som rád, že sme si s pánom prezidentom Kiskom v krátkom rozhovore pred mojím menovaním ujasnili isté veci a zhodli sa na tom, že naše priority sú úplne rovnaké. Rozhodne som rád, že preberám funkciu po pánovi generálovi Maximovi, pretože si vážim jeho prácu. Mám prehľad o viacerých procesoch v rezorte obrany, aj preto si myslím, že svoju novú funkciu môžem zastávať zodpovedne," uviedol Zmeko.

Súčasný náčelník Milan Maxim končí v ozbrojených silách po 43 odslúžených rokoch. Ako uviedol po oficiálnom menovaní svojho nástupcu, vie, aká práca Zmeka čaká a v niektorých momentoch mu nezávidí, chce však byť nápomocný ako bude môcť.

"Bol som vojakom celý svoj život a aj naďalej sa tak budem cítiť. Pán Zmeko bude musieť dokončiť, alebo respektíve pokračovať aj v mojej práci, tak dúfam, že sa mu bude dariť. Má moju plnú podporu a dôveru," povedal Maxim.

Zmekovu nomináciu kritizovala politická opozícia aj časť vysokopostavených predstaviteľov ozbrojených síl. Samotný Zmeko na otázku, či vie o tom, že z armády by mali odchádzať ďalší ľudia, reagoval s prekvapením.

"Nemám takéto informácie. Ak niekto bude chcieť odísť, som ochotný s každým predebatovať jeho osobné dôvody na takýto odchod. Nemyslím si však, že by tieto veci súviseli priamo s mojou osobou," uzavrel Zmeko.

Prezident Andrej Kiska tiež odobril povýšenie profesionálnych vojakov - plukovníka Juraja Štefanku do vojenskej hodnosti brigádneho generála, brigádnych generálov Josefa Pokorného a Vladimíra Šimka do vojenskej hodnosti generálmajora a generálporučíka Jána Balciara do hodnosti generála.