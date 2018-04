Slovenský filmový ústav má staronového šéfa Dubeckého

Dubecký je šéfom SFÚ od roku 1999 a za jeho vedenia sa naplno rozbehla digitalizácia slovenského filmového dedičstva.

26. apr 2018 o 17:09 SITA

BRATISLAVA. Peter Dubecký ostáva na čele Slovenského filmového ústavu. Rozhodla o tom Rada Slovenského filmového ústavu (SFÚ) po štvrtkovom verejnom vypočutí, na ktorom sa ako jediný kandidát zúčastnil Peter Dubecký.

Dubeckému začne päťročné funkčné obdobie plynúť 2. júna.

Rada SFÚ, menovaná ministrom kultúry v zložení Ondrej Šulaj, Oľga Davalová, Marta Franková, Peter Michalovič a Martin Šulík rozhodla jednomyseľne o novom šéfovi filmového ústavu v tajnom hlasovaní. Rada SFÚ vyhlásila výberové konanie na túto funkciu začiatkom marca.

Do výberového konania na generálneho riaditeľa SFÚ, jedinej slovenskej štátnej inštitúcie, ktorá sa venuje filmu a kinematografii s dôrazom na domácu tvorbu, do termínu podávania prihlášok do piatka 6. apríla podal prihlášku a projekt riadenia SFÚ na najbližších päť rokov iba Dubecký.

Podľa zákona mohol kandidovať opätovne. Podrobnosti o priebehu voľby generálneho riaditeľa SFÚ a o výkone tejto funkcie obsahuje zákon o audiovízii a rokovací poriadok Rady SFÚ, oba zverejnené na http://www.sfu.sk.

Peter Dubecký je absolventom Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení (VŠMU) a generálnym riaditeľom SFÚ od roku 1999.

Za jeho vedenia SFÚ sa naplno rozbehla digitalizácia slovenského filmového dedičstva a filmový ústav otvoril a zrekonštruoval svoje kino, kino Lumiére v Bratislave.

Je členom prezídia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, členom Správnej rady VŠMU, členom Vedeckej a umeleckej rady Filmovej a televíznej fakulty VŠMU a viceprezidentom Slovenskej asociácie producentov v audiovízii.

Od roku 2007 je členom komisie pre udeľovanie Ceny predsedu NR SR za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania, v roku 2012 bol menovaný za člena Rezortnej koordinačnej skupiny, ktorá je priamym poradným orgánom ministra kultúry SR v rámci národného projektu OPIS, je hlavným odborným manažérom a garantom národného projektu Digitálna audiovízia.

Od roku 2015 je členom Rady vlády SR pre kultúru. Je jedným zo zakladateľov Asociácie slovenských filmových klubov a je jej predsedom a štatutárnym zástupcom.

Stál tiež pri zrode Medzinárodného filmového festivalu Febiofest a dodnes je na Slovensku jeho riaditeľom. Bol členom porôt mnohých významných domácich i zahraničných filmových festivalov.

Je nositeľom viacerých prestížnych ocenení, medzi inými Zlatej medaily Akademie muzických umění v Prahe (za dlhoročné zásluhy o česko-slovenskú vzájomnosť v oblasti kinematografie), Výročnej ceny Asociácie českých filmových klubov,

Ceny Kristián, ktorú každoročne udeľuje MFF Febiofest Praha či Ceny Zlatý ledňáček festivalu Finále Plzeň, informuje o tom SFÚ na svojej webstránke.