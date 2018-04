Poľovníci obvinili Štubňu z agresivity voči členom združenia v Pukanci

Daniel Štubňa na tlačovke SaS zase obvinil z manipulatívnych metód Kvietika zo Slavie Capital.

26. apr 2018 o 18:40 SITA

BRATISLAVA. Poľovnícke združenie Teplá Voda-Pukanec vyjadrilo rozhorčenie nad verejným vystúpením Daniela Štubňu na stredajšej tlačovej besede strany Sloboda a Solidarita (SaS).

Zástupcovia strany SaS na tlačovej besede uviedli, že "oligarchovia, ktorí sú v pozadí vládnych politických strán, vypaľujú vlastníkov pôdy a ich zástupcov".

Štubňa nikdy nebol členom poľovného združenia

Zároveň informovali, že sa na nich obrátil zástupca poľovného revíru z Pukanca Daniel Štubňa, od ktorého podľa jeho slov žiadali ľudia napojení na finančné skupiny, ale súčasne na Slovenský pozemkový fond, peniaze vo výške 25 000 eur za vybavenie zlúčenia poľovného revíru.

"Daniel Štubňa nie je a ani nikdy nebol členom poľovného združenia, zároveň ani nie je väčšinovým vlastníkom pozemkov v tomto poľovnom revíri, ako uviedol vo svojom verejnom vystúpení," uviedlo v stanovisku združenie Teplá Voda-Pukanec.

V očiach poľovníckeho združenia ide podľa informácií zverejnených v jeho stanovisku "o nenásytného poľovníka, ktorého cieľom je získať poľovný revír za účelom následného profitovania na poľovnej zveri".

"Je nám známe, že práve on sa snažil uplácať a robil nátlak na obyčajných vidieckych ľudí a majiteľov pozemkov. Takýmto agresívnym spôsobom sa snažil získať revír pre seba na úkor nás, miestnych poľovníkov," dodalo združenie Teplá Voda-Pukanec.

Štubňa v stredu na tlačovej besede SaS uviedol, že "na základe žiadosti o spoluzvolanie schôdze so Slovenským pozemkovým fondom na uznanie revíru v našom katastri, ma nakontaktoval človek blízky Martinovi Kvietikovi - spoluzakladateľovi finančnej skupiny Slavia Capital, Gustáv Palider.Navrhol mi pomoc pri organizovaní členskej schôdze, na ktorej sa malo odsúhlasiť uznanie revíru," uviedol Štubňa..

"Privítal som to, ušetrilo mi to administratívu. Schôdzu zorganizovali, ale zrazu sa objavil problém. Vraj o náš revír má záujem aj iná poľovná organizácia. Gustáv Palider mi spolu s touto informáciou ponúkol, že schôdza sa bude konať, ale ak zaplatíme 25 tisíc eur. To som odmietol. O dva dni ma znovu Gustáv Palider nakontaktoval. No k požiadavke na 25 tisíc eur pribudla ďalšia, že do spoločenstva nanominujú osobu s 50-percentným vlastníckym právom. A vraj ak na to nepristúpime, na schôdzu, ktorá mala všetko odsúhlasiť, neprídu zástupcovia Slovenského pozemkového fondu a tak nebude uznášaniaschopná," doplnil Štubňa.

Kvietik podá trestné oznámenie

Martin Kvietik na obvinenia zareagoval, že je pobúrený a rozhodol sa podať trestné oznámenie.

"Ako fyzická osoba som šokovaný a pobúrený, že sa ma skupina osôb vystupujúca pod značkou politickej strany snaží vmanipulovať do vymyslených mediálnych konštrukcií. Osobu, ktorá sa ma dnes snažila verejne znemožniť a kriminalizovať, som nestretol a nepoznám. Rovnako nepoznám ani nikoho z ľudí, ktorých menovala. Dôrazne odmietam akékoľvek spájanie svojej osoby s nezákonným konaním. V súvislosti so zverejnenými dezinformáciami som sa rozhodol podať trestné oznámenie," oznámil v stredu Martin Kvietik.

Investičná skupina Slavia Capital uviedla, že sa "dištancuje od vťahovania do politických hier strany Sloboda a Solidarita". Dodala, že jej súčasní štatutári nepôsobia v sektore poľnohospodárskej prvovýroby a poľovníctva, pričom ani spoločnosť nemá tieto segmenty vo svojom predmete podnikania.

"Spájanie s kriminálnym pozadím vníma Slavia Capital ako snahu poškodiť svoje obchodné meno a reputáciu zo strany SaS," povedal podpredseda predstavenstva Slavia Capital Group Emil Gažo.

Slovenský pozemkový fond v reakcii na informácie D. Štubňu uviedol, že sa nezúčastnil na plánovanom valnom zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíre Teplá Voda, ktoré sa malo uskutočniť 24. apríla 2018 z dôvodu, že mu boli pred termínom zhromaždenia doručené podnety obce Pukanec a ďalšej fyzickej osoby, ktoré spochybnili oprávnenie Daniela Štubňu konať v ich mene na predmetnom zhromaždení.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo svojom stanovisku konštatovalo, že rezort do procesu prenajímania poľovných revírov nevstupuje a ani nezastupuje žiadnych vlastníkov.