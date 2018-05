Takmer všetko z plodín je jedlé, čo si zasadiť do minizáhradky

Pozrite sa pri výsadbe na svoju záhradku z inej perspektívy.

3. máj 2018 o 9:55 Marcela Gigelová

Ak zmeníte myslenie ešte pred plánovanou výsadbou, môžete si užiť mnoho novej radosti i nepoznaných chutí.

Napríklad taká mrkva. Jej vňať je rovnako cenná ako korienky. Pri jednotení máte plnú hrsť cennej suroviny, ktorá rozhodne nepatrí do kompostu. Samozrejme, to isté platí pri petržlene.

Listy sú tiež užitočné

Po poriadnom premytí, ktoré zabráni tomu, aby vám zvyšky hliny a piesku škrípali pod zubami, pretrhané mladé rastlinky aj s vňaťou využijete do polievok či krémových omáčok.

Podobne sú na tom aj reďkovky. Kým buľvičky ste do seba nahádzali iba tak, alebo ste nimi ozdobili chlebíčky, vyumývané korienky a listy môžete rozmixovať do cesta na placky. Takisto je to pri kalerábe.