Prieskum AKO: Smer by volilo 21 percent, nové strany sa pohybujú okolo troch

Progresívnemu Slovensku a strane Spolu namerala agentúra AKO podobné preferencie.

27. apr 2018 o 11:58 (aktualizované 27. apr 2018 o 12:39) Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Ak by sa voľby konali koncom apríla, Smer by stále získal 21,4 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý sa uskutočnil v dňoch 20. až 24. apríla na vzorke 1000 respondentov.

Meranie potvrdilo pokles Smeru, ktorý sa po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej pohybuje okolo 20-tich percent. Na začiatku apríla mal 20,7 percenta.

Za Smerom by skončila opozičná SaS so ziskom 16,1 percenta a SNS, ktorú by volilo 10,9 percenta. Nasledujú extrémisti z ĽSNS, ktorých by volilo 10,3 percenta opýtaných a hnutie Sme rodina Borisa Kollára so ziskom deväť percent.

Koniec apríla 2018 agentúrou AKO v období od 20.04.2018 do 24.04.2018 Do parlamentu postupujú len strany, ktoré získajú aspoň 5 percent hlasov

Hnutie OĽaNO by získalo 8,7 percenta a mimoparlamentné KDH 6,9 percenta. Do parlamentu by sa dostal aj koaličný Most-Híd, ktorý by volilo 6,8 percenta ľudí.

Nové strany Progresívne Slovensko a Spolu Miroslava Beblavého sa pohybujú v prieskume okolo troch percent. Progresívne Slovensko by získalo 3,8 percenta a Spolu 3,7 percenta.

Voliť by podľa prieskumu išlo 67,7 percenta respondentov, 13 percent opýtaných by voliť určite nešlo.