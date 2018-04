Bratislavu zaradili medzi najzelenšie mestá sveta

Prehľad článkov, ktoré v priebehu tohto týždňa najviac zaujali medzinárodných čitateľov Slovak Spectator.

27. apr 2018 o 11:12 sme.sk

1. Vďaka ovciam a kozám budú aj v našom hlavnom meste znovu rásť orchidey. When sheep and goats become gardeners

2. Simulovaná misia na Marse so Slovenkou Michaelou Musilovou sa musela „vrátiť na Zem“: Simulated Mars mission stopped

3. Budú sa u nás vyrábať čínske elektromobily? Fifth carmaker in Slovakia?

4. Šikovní slovenskí študenti porazili 160 tímov a sú víťazi: Slovak students win debate contest in New York

5. Viete, kam ísť cez víkend v Bratislave? Top 10 events in Bratislava

6. Z nepotrebného oblečenia obliekajú autá a domy: Car interior or house insulation. What happens with your recycled clothes?

7. Videli ste aj vy tento hoax na sociálnych sieťach? Train full of missiles photographed in Ostrava a hoax

8. Hlavné mesto má novú atrakciu pre milovníkov lietadiel: New lookout for plane spotters and photographers

9. Prezident ministerku vnútra neschvaľuje: Kiska: Saková is a wasted opportunity

10. Bratislavu zaradili medzi najzelenšie mestá sveta: Bratislava is the third greenest city

Až 60 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 22,5 percenta všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu. Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.