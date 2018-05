Ako si vytiahnuť záhradu do výšky

Úžitková záhrada, to nie sú iba hriadky skyprenej zeme. Vydvihnite výsadbu do vertikál a užívajte si radosti pestovania v debničkách

3. máj 2018 o 10:03 Milan Gigel

Pamätáte si na kvetinové steny, ktoré kedysi krášlili obývacie izby v domácnostiach? Postavte sa do dvora, vyhliadnite si príhodné miesto a môžete si čosi podobné vybudovať pre svoju potechu.

Môže to byť niektorý z pletivových plotov na slnečnom mieste, môže to byť nový predel, ktorý vnesie do dvora či záhrady zákutie so súkromím.

Prečítajte si tiež: Len o domácom ovocí viete, koľko je v ňom chémie, tvrdí legenda medzi ovocinármi

Kým plotové stĺpiky poslúžia ako pevná nosná konštrukcia, z dosiek vytvoríte niekoľko políc umiestnených jednu nad druhou.

Ak do nich naukladáte samozavlažovacie hrantíky, razom máte živú vertikálu, ktorá sa vám na malej ploche odmení veľkou úrodou. Kým zo zeme ste neubrali ani piaď, pre pestovanie vám pribudlo 12, 15 či 18 hrantíkov v celej svojej kráse.

Veľmi dobre vám v nich zarodia jahody. Plody sa vo vzduchu na visiacich poplazoch nezamažú blatom a na slniečku sa krásne vyfarbia.

Všetko je mimo dosahu húb a slimákov, takže čo včielky opelia, vy s radosťou pojete. Rovnakým spôsobom si dopestujete krásny výberový špenát, ale i bylinky, pri ktorých sa priveľmi nebudete musieť trápiť polievaním.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Spojte kukuricu a fazuľu

Je to stará indiánska klasika. Vysadíte na jednej hriadke fazuľu, kukuricu a tekvicu, ktoré tvoria mimoriadne nadanú spoločnosť. Kukurica sa dvíha do výšky a stáva sa oporou pre fazuľu.