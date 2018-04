Vojenskí špecialisti ukončili praktickú časť skúšok nového vozidla

SaS vyjadruje pochybnosti o ekonomickej výhodnosti projektu.

28. apr 2018 o 17:32 SITA

BRATISLAVA. Praktické vojskové skúšky prototypu bojového obrneného vozidla 8x8 sa skončili, agentúru SITA o tom v tlačovej správe informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková. Ako ďalej spresnila, praktickú časť skúšok ukončil tento týždeň tím vojenských špecialistov.

Prototypu bojového vozidla 8x8 je výsledkom spoločného slovensko-fínskeho vývoja. Nasledovať budú technicko-organizačné opatrenia, expertná analýza výsledkov a príprava materiálu pre vládu SR.



Vozidlo skúšali vojaci a špecialisti Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie (VTSÚ Záhorie) nepretržite od 19. marca do 26. apríla.

Získané údaje z testov sa po skúškach vyhodnotia a zanalyzujú tak, aby výsledkom bol komplexný obraz o operačných a taktických parametroch vozidla. Výsledky sa spracujú do materiálu, ktorý následne minister obrany Peter Gajdoš predloží vláde aj s návrhom riešenia ďalšieho postupu.



Ako ďalej informovala hovorkyňa, praktické skúšky vyvrcholili streleckými skúškami protitankových riadených systémov vozidla.

„Dodnes tak už prototyp prešiel celkovo podnikovými, technickými, kontrolnými a vojskovými skúškami na území Slovenska, ako aj Fínska. Jednotlivé testy boli zamerané predovšetkým na overenie všetkých technických parametrov a funkčnosti systémov obrneného vozidla 8x8. Súčasťou boli aj testy vo Fínskej republike, a to v náročných zimných klimatických podmienkach, kde sa teploty pohybovali až do mínus 25°C,“ cituje tlačová správa riaditeľa odboru plánovania vyzbrojovania a hospodárskej mobilizácie ministerstva obrany Igora Dobroviča.



Podľa člena fínskeho testovacieho tímu spoločnosti Patria Olliho Dahla sa „kombinácia fínskej platformy Patria a slovenského zbraňového systému TURRA sa ukázala ako veľmi efektívna. Máte skvelý tím, vďaka ktorému sme sa aj my veľa naučili, pretože ide o projekt vývoja, a teda nič nie je vopred pripravené“.



Ministerstvo obrany pripomenulo, že generálnym zhotoviteľom výskumno-vývojovej úlohy prototypu je slovenská akciová spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence. Podľa rezortu je to „dôkazom snahy rezortu obrany zapojiť do tohto procesu v maximálnej možnej miere slovenský obranný priemysel, v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR“.



Strana Sloboda a Solidarita (SaS) v reakcii vyjadruje pochybnosti o ekonomickej výhodnosti tohto projektu. Ministerstvo obrany pod vedením nominanta SNS ministra Petra Gajdoša by malo povedať celú pravdu o vojskových skúškach prototypu bojového vozidla 8x8, ktorý je vraj „výsledkom spoločného slovensko-fínskeho vývoja“, vyhlásil podpredseda SaS Ľubomír Galko v reakcii, ktorú SITA poskytla hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.

„Ministerstvo dnes oslavuje úspech, ale pred verejnosťou zamlčiava, že pri jednom z testov na konci roka 2017 slovenské zbraňové systémy pod označením TURRA významne zlyhali. Očakávame, že aj táto informácia bude súčasťou správy, ktorú ministerstvo obrany pripravuje pre vládu,“ uviedol v reakcii Galko.

Podľa jeho slov „by rovnako ministerstvo malo predstaviť vláde, a teda aj verejnosti, detailnú analýzu predajnosti týchto bojových vozidiel aj mimo Slovenska, a to za ceny, ktoré urobia tento projekt ziskovým“.