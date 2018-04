SNS odmieta spoluprácu so SaS, nemala o ňu nikdy záujem

Strana reaguje na Galkove vyjadrenia.

28. apr 2018 o 17:40 TASR

BRATISLAVA. Národniari odmietajú spoluprácu so stranou Sloboda a Solidarita.

"My sme záujem o ňu nikdy nemali, ani nemáme. Spokojne si nás môžu škrtnúť zo spolupráce," uvádza SNS v reakcii na SaS a vyjadrenie jej podpredsedu Ľubomíra Galka.

Galko v statuse na svojom facebookovom profile v piatok okrem iného napísal, že s bezcharakterným subjektom "sa nekoaluje".

"Bezcharakterný politický subjekt treba poraziť na hlavu a poslať ho do izolácie. My to musíme po najbližších voľbách dať nielen bez Smeru a ĽSNS, ale aj bez SNS," zdôraznil Galko, pričom poukázal na situáciu v rezorte obrany, medzi farmármi či v RTVS.

SNS v tejto súvislosti Galkovi odporúča, že ak hovorí o charaktere, mal by sa pozrieť do zrkadla. "Bezcharakterné je totiž zneužívať štátny odposluch, ako aj predať za pár eur samopaly. Slovenská národná strana sa pýta, kde nabral odvahu ísť z Kauflandu na post ministra obrany," píše v stanovisku SNS.

Galkove vyjadrenia sú podľa národniarov plné zloby, neodbornosti a nenávisti.