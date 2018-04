Odborníci potvrdili ďalší podozrivý nález uhynutého dravca

Sokol sťahovavý je zákonom chránený.

29. apr 2018 o 11:19 SITA

BRATISLAVA. Odborníci z Ochrany dravcov na Slovensku potvrdili ďalší podozrivý nález uhynutého dravca - samičky sokola sťahovavého na hniezde.

„Dňa 28.apríla som kontrolovala hniezdo sokola sťahovavého v blízkosti obce Tekovská Breznica. Cieľom bolo zistiť, či je lokalita obsadená párom, ktorý už mal v tomto období vychovávať mláďatá. Na hniezde som z diaľky zbadala jedinca chráneného živočícha – sokola sťahovavého, ktorý ležal nepohnute v hniezde, nereagoval. Toto správanie je neprirodzené, ostala som v šoku, pretože bolo zrejmé, že sokol je mŕtvy,“ informuje Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.

Deutschová kontaktovala políciu a Štátnu ochranu prírody. Aj za účasti veterinárneho lekára obhliadli miesto nálezu.

Potvrdil sa nález uhynutej dospelej samice sokola sťahovavého v reprodukčnom veku.

„Prítomní zástupcovia Štátnej ochrany uviedli, že v období na začiatku hniezdneho obdobia pozorovali na lokalite celý pár sokola sťahovavého, teda samca aj samicu a predpokladáme, že tento pár tu aj zahniezdil. Hniezdna lokalita je známa už niekoľko rokov. Pre cielené vyrušovanie pár nemal mladé, resp. odchoval iba malý počet mláďat. Veterinárny lekár prevzal uhynutú samicu na analýzu a zistenie prípadného cudzieho zavinenia úhynu. Do úvahy prichádza aj prirodzený dôvod, napríklad v dôsledku ochorenia, toto je však málo pravdepodobné. Príčinou mohla byť napríklad otrávená návnada, ktorú niekto umiestnil do okolia hniezda, podobne ako sa to potvrdilo minulý rok na východnom Slovensku. Páchateľom bol chovateľ holubov. Na základe známych prípadov látky používané v otrávených návnadách sú vysoko toxické a dokážu obeť usmrtiť okamžite,“ priblížila Deutschová.

Sokol sťahovavý je zákonom chránený a jeho spoločenská hodnota je 5 530 eur. Ochrana dravcov na Slovensku podala trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania ochrany živočíchov, kedy páchateľom hrozí odňatie slobody aj na niekoľko rokov.

„Iba za niečo viac ako mesiac - od začiatku marca do polovice apríla 2018 - bolo odhalených neuveriteľných šesť prípadov a úhyn 59 chránených druhov, v celkovej spoločenskej hodnote 92 540 eur.

V krajine sa objavili jedovaté návnady, nebezpečné i pre človeka či domáce zvieratá, aj preto sme spustili iniciatívu Všetci za dravce,“ uzavrela Deutschová, ktorá ďakuje Prezídiu Policajného zboru, miestnemu obvodnému oddeleniu polície a tiež Štátnej ochrane prírody SR – CHKO Štiavnické vrchy za profesionálny prístup, pomoc a spoluprácu v aktuálnom prípade.