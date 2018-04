Pellegrini žiada informácie o tom, či Slovensko bolo zapletené do únosu Vietnamca

Saková má pri výbere dočasného policajného prezidenta voľné ruky.

29. apr 2018 o 14:15 SITA

BRATISLAVA. Premiér Peter Pellegrini požaduje informácie o tom, či Slovenská republika bola zapletená do únosu vietnamského funkcionára Trinh Xuan Thanha, ktorý bol unesený z Nemecka do Vietnamu.

Musí zistiť podrobnosti

V mimoriadnej relácii TV Markíza to uviedol Pellegrini po tom, čo v sobotu portál aktuality.sk informoval, že s podozrivými vietnamskými únoscami sa na Slovensku stretol aj minister vnútra Robert Kaliňák.

„Budem sa o to bližšie informovať v nasledujúcich dňoch, je dôležité, aby sme akékoľvek podozrenia vylúčili. Musím si zistiť všetky podrobnosti, zatiaľ nemám úplne detailnú informáciu.“

Predseda vlády nemá v súčasnosti informácie, či na palube vládneho špeciálu, ktorý Slovensko poskytlo Vietnamu, bol aj spomínaný unesený. „Ministerstvo vnútra komunikuje aj s vietnamskou stranou, aby sa overilo zloženie delegácie a či nebol na palube niekto, kto sa vydával za niekoho iného. Bol by som nerád, aby bolo zase vrhnuté zlé svetlo na Slovensko,“ vyhlásil Pellegrini.

Saková má voľné ruky

Pellegrini v relácii na margo nového policajného prezidenta, ktorý by mal nahradiť Tibora Gašpara, uviedol, že by to mal byť veľký profesionál a nebude vzbudzovať žiadne podozrenia z rôznych prepojení.

Podľa neho má za týchto podmienok ministerka vnútra Denisa Saková voľné ruky pri výbere dočasného policajného prezidenta. Zároveň zdôraznil, že je možné, že jeho meno bude známe už v polovici mája.

Na otázku redaktora, či je v hre aj riaditeľ odboru prevencie korupcie Úradu vlády Peter Kovařík, alebo riaditeľ bratislavskej krajskej polície Csaba Faragó, o ktorých sa hovorí ako o možných kandidátoch na tento post, priamo Pellegrini neodpovedal.

„Ja nehovorím o žiadnych menách, ja som zadal kritériá," povedal s tým, že teraz je to na ministerke Sakovej.