Kaliňák: Na zozname cestujúcich z vietnamských úradov nebolo meno stíhaného

Mohlo sa niečo také udiať na Slovensku a budete inicovať prešetrenie?

Anton Hrnko (SNS), predseda výboru pre obranu a bezpečnosť:

"V prvom rade by strašné faux pas, aby sa to stalo za účasti slovenskej strany. Osobne si myslím, že ak by niečo také udialo, bolo by to to mimo vedomia slovenskej strany. To je za hranicou všetkého, čo by kedy na Slovensku mohlo stať. Najprv by som si počkal na došetrenie nemeckou stranou. Pokiaľ viem, slovenská strana je súčinná s Nemeckom od augusta minulého roka. Takže si treba počkať na došetrenie."

Gábor Grendel (OĽaNO), predseda osobitého kontrolného výboru NRSR pre kontrolu činnosti SIS, člen výboru pre obranu a bezpečnosť:

"Frankfurter Allgemeine Zeitung nie je žiadne bulvárne periodikum, je jeden z najrešpektovanejších denníkov v Nemecku. Takže informácie nie je určite možné brať na ľahkú váhu. Áno, viem si predstaviť, že sa také niečo stalo, ale len na základe medializovaných informácií si nedokážem vytvoriť úplne objektívny obraz. Preto naozaj jediná cesta je pýtať sa na to na výbore. Tak na branno-bezpečnostnom výbore, keďže išlo o letku ministerstva vnútra, ale aj na výbore pre kontrolu činnosti SIS, keďže pôsobenie cudzích spravodajských služieb na našom území musí monitorovať práve SIS. Aj tam nás bude zaujímať, či bola kontaktovaná nemeckou stranou, že môže byť takáto hrozba alebo či služba z vlastných zdrojov mala takéto podozrenie."

Elemér Jakab (Most-Híd), člen osobitého kontrolného výboru NRSR pre kontrolu činnosti SIS:

"Verím, že to bude prešetrené, ale zatiaľ sú to len indície. Treba počkať, kým budeme mať vlastné informácie, lebo zatiaľ je to v štýle jedna baba povedala. Nič sa nedeje, netreba byť nervózny. Počkáme si na informácie od našej služby, rešpektujem ju a potom sa uvidí."