Rezník chce umlčať kritikov, Kovačič Hanzelovú odstavili od politických tém

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár bude žiadať od Jaroslava Rezníka vysvetlenie, čo sa v RTVS deje. Situácia znepkojila aj Filozofickú fakultu UK.

30. apr 2018 o 12:53 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Za status o tvrdej normalizácii v RTVS dostala redaktorka a moderátorka Zuzana Kovačič Hanzelová od vedenia kárne opatrenie a nebude môcť pokrývať vo vysielaní politické témy.

Informovali o tom na facebooku jej už bývalí kolegovia, ktorí v piatok nečakane skončili vo vysielaní.

„Zuzana Kovačič Hanzelová dnes dostala kárne opatrenie za jej piatkový status o normalizácii. Vraj v ňom klamala a nehovorila pravdu. Najbližších šesť mesiacov ju môžu vyhodiť aj za malé porušenie pracovnej disciplíny. Teda aj keď bude meškať 10 minút do práce," zverejnil Matúš Dávid, jeden z prepustených redaktorov.

Kovačič Hanzelová pre SME povedala, že to nebude komentovať.

Výpovede reportérom

Na sociálnej sieti kritický status zverejnila Kovačič Hanzelová potom, čo sa vedenie v piatok začalo zbavovať reportérov, ktorí sa podpísali pod kritický otvorený list.

"V RTVS je normalizácia. Normálna tvrdá normalizácia. Možno sme to doteraz mierne komunikovali, možno sme stále chceli byť korektní a opatrní. Mali by ste však vedieť pravdu," reagovala Kovačič Hanzelová, ktorá nedávno založila spravodajské odbory.

Jej bývalí kolegovia napísali, že Kovačič Hanzelová mala ráno nahlásenú tému novej voľby policajného prezidenta. "Túto tému jej schválil ráno vedúci vydania. V poddimenzovanom stave, kde nám zo dňa na deň vyhodili štyroch kolegov, už bez tak nemá čo vysielať," povedali s tým, že ich o tom informovali kolegovia, ktorí v RTVS ešte stále pracujú.

Vedúca spravodajstva pre televíznu časť Hana Lyons jej však túto tému zrušila. "Povedala jej, že oddnes nie je politická redaktorka, pretože nevie rozlíšiť lož od pravdy. Má vraj vyrábať témy, kde nebude treba veľmi overovať informácie," hovoria.

Vedúci vydania nesúhlasil a proti jej vyjadreniu sa ostro ohradil a poukázal na to, že súčasné vedenie svojimi rozhodnutiami ohrozuje naše vysielanie. Spolu s ňou sa voči rozhodnutiu ohradili aj ostatní redaktori. "Zatiaľ to nepomohlo. Čakáme, či to dostanú aj písomne," píšu.

Kovačič Hanzelová, ktorá patrí k nahlasnejším kritikom vedenia, v piatok tiež zverejnila, že jej znížili moderovanie Správ a komentárov z dvoch týždenne na dva mesačne. "Máme tradíciu v redakcii, že dostávame menšiu zložku výplaty ako výkonnostné odmeny. Už niekoľko mesiacov mi tam svieti obrovská nula, pretože moja práca vraj nedosahuje kvality na odmeny," napísala v statuse.

Dianie v RTVS so znepokojením sleduje aj Filozofická Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

"V dobe sociálnych médií, keď sa vo významnej miere znásobili možnosti, a teda aj aktivity propagandy, ktorá používa dezinformácie ako prostriedok a dokonca zbraň masovej manipulácie, je pre Slovensko a jeho občanov mimoriadne dôležité, aby existovali dôveryhodné, nezávislé a najmä kritické spravodajské médiá," píšu signatári. Bolo by podľa nich prospešné, aby sa pokračoval v práci, ktorá urobila spravodajstvo RTVS za najdôveryhodnejšie na Slovensku.

Pod list sa podpísali dekan Jaroslav Šušol, Soňa Szomolányi z katedry politológie či Anna Sámelová z katedry žurnalistiky.

Bugár žiada vysvetlenie

V piatok skončili štyria externisti Jana Masárová, Matúš Baňovič, Matúš Dávid a Kristián Čekovský, ktorí však robili pre telerozhlas roky na dennej báze. Masárová v rozhovore pre SME povedala, že Lyons jej odmietla povedať dôvody, prečo jej nepredĺžili zmluvu.

Povedala len, že ona jej nemusí hovoriť a že v pondelok už nemusí prísť do práce.

Vedenie sa podľa piatkového statusu Kovačič Hanzelovej už týždne snaží pretláčať hlúposti do vysielania, napríklad keď šéfredaktor Vahram Chuguryan navrhoval, aby vysielali neoverené konšpirácie.

"Presadzoval do vysielania, že sýrskym deťom vraj dávali šumivé tablety, aby nafingovali na záberoch penu z úst a vyzeralo to ako chemický útok," spresnila.

Chuguryan, ktorý bol hovorcom na ministerstve školstva, pred časom zakazoval redaktorom nosiť odznaky, ktorými vyjadrovali solidaritu so zavraždenými Jánom Kuciakom a Martinou Kušnírovou.

Dianie v RTVS znepokojilo aj Most-Híd. Proti generálnemu riaditeľovi Jaroslavi Rezníkovi malo v prvom kole vlaňajšej voľby v parlamente výhrady, no v druhom kole ustúpili. Rezníka presadzovali do čela telerozhlasu SNS a Smer.

"Myslím si, že by bolo žiadúce, aby nás pán Jaroslav Rezník informoval o aktuálnom dianí vo verejnoprávnom médiu. Budem iniciovať a požadovať vysvetlenie od generálneho riaditeľa RTVS," odkázal v piatok predseda Mosta-Híd Béla Bugár.

Skončili viacerí

Na protest proti vedeniu skončili minulý týždeň aj redaktorka rozhlasu Jana Maťková a dramaturgička Nikola Bajánová.

Zo Slovenského rozhlasu musela nedávno odísť aj skúsená a dlhoročná zahraničná reportérka Oľga Baková, výpoveď sám dal programový riaditeľ Tibor Búza.

Väčšina televíznej redakcie spravodajstva po napätí v RTVS spísala nedávno otvorený list, kde hovorila, že pracuje v nepriateľskej atmosfére a že svojim nadriadeným, ktorí sú bývalými hovorcami štátnych inštitúcií neverí, že dokážu RTVS ochrániť od vonkajších tlakov.