Profesionálny pilot Švec: Prepravenie Vietnamca je čistý amaterizmus

Ak ministerstvo poskytlo Vietnamcom lietadlo, bola tam slovenská posádka, ktorá mala o zadržanom človeku vedieť, hovorí Peter Švec.

30. apr 2018 o 15:06 Roman Cuprik

Peter Švec je bývalý vojenský pilot, ktorý prešiel do civilnej dopravy. V súčasnosti je kapitánom Boeningu-737. (zdroj: Archív SME)

Je jedno, či ide o lietadlo ministerstva vnútra a či uneseného človeka do neho nakladá niečia tajná služba. Štandardne nie je podľa profesionálneho pilota Petra Šveca možné, aby pilot nevedel, že vezie zadržaného človeka.

Ak ministerstvo vnútra poskytlo Vietnamcom lietadlo, ktoré z Európy odviezlo uneseného vietnamského funkcionára Trinh Xuan Thanha a nevedelo o tom, ide podľa Šveca o čistý amaterizmus.

Je možné, že unesený Vietnamec bol na palube slovenského vládneho špeciálu bez toho, aby slovenské orgány o tom vedeli?

„Táto otázka má iný kontext podľa toho, či hovoríme o civilnom lietadle, vojenskom lietadle alebo súkromnom lietadle. Z hľadiska civilného kapitána je to vylúčené. Ide o typ cestujúcich, ktorí sú deportovaní a v takom prípade musí posádka dodržiavať určité pravidlá a kapitánovi to musia oznámiť. Osobám podozrivým z kriminálnej činnosti sa napríklad musí zobrať pas, ktorý sa odovzdá polícii. Rieši aj to, kde môže sedieť, kto môže pri ňom sedieť, či musí byť pripútaný a podobne. Takisto musia byť informované letušky, ktoré tiež robia určité opatrenia. Nechcem byť konkrétny, ide o vnútorné predpisy súkromnej leteckej spoločnosti.“

Aká by bola situácia pri vojenskom pilotovi?

„Ak by som bol vojenský pilot, môžu mi dať previezť osobu aj bez toho, aby som presne vedel, o akú osobu ide. V takom prípade by však aj vojenský kapitán mal vedieť, že ide o osobu, s ktorou sa spája isté riziko, na ktoré sa musí pripraviť. Napríklad by museli zamknúť kabínu, ktorá vo vojenských lietadlách zvyčajne býva odomknutá.“

Čo sa deje v prípade biznisových lietadiel?