Špeciál pre vietnamskú delegáciu schválil Kaliňák, zoznam nechcú zverejniť

Kaliňák síce tvrdí, že na zozname unesený nebol, mohol však byť v batožine.

30. apr 2018 o 18:36 Martina Raábová

BRATISLAVA. Poskytnutie slovenského vládneho špeciálu, ktorý si požičala vietnamská vládna delegácia a podľa zistení nemeckých novinárov ním mohol byť unesený vietnamský občan, schvaľoval vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák.

Vyplýva to z uznesenia vlády o pravidlách používania vládnych letov, na základe ktorého môže vláda poskytnúť vládny špeciál aj predstaviteľom iných štátov či medzinárodných organizácií.

Nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung zverejnil informácie, podľa ktorých mohol byť cez Slovensko unesený vietnamský občan Trinh Xuan Thanha, ktorého komunistický režim následne odsúdil za korupciu na doživotie.

Vietnamská delegácia využila slovenské lietadlo na dva lety, prvý z Prahy do Bratislavy a odtiaľ po rokovaní so slovenskými predstaviteľmi následne do Moskvy. Vietnamská delegácia v Bratislave vo vládnom hoteli Bôrik rokovala s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom.

Frankfurter Allgemeine Zeitung však tvrdí, že v tom čase pred Bôrikom parkovalo aj auto údajných únoscov. Vyplýva to z analýzy GPS súradníc, ktoré má podľa novín k dispozícii nemecká prokuratúra.

Náhla zmena programu

Ministerstvo vnútra vyjadrilo znepokojenie nad tým, že by vládne lietadlo mohlo byť zneužité vietnamskou delegáciou na prevoz Thanha.