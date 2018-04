Súdna rada nemôže rozhodovať o výrokoch Harabina, len interpretovať etické zásady

Harabinove výroky posudzovali na podnet Lucie Žitňanskej.

BRATISLAVA. Súdna rada SR rozhodla v pondelok o tom, že nemôže posudzovať výroky sudcu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina, iba interpretovať etické zásady či pravidlá správania.

Podľa predsedníčky súdnej rady Lenky Praženkovej musia o kontroverzných výrokoch sudcu Harabina rozhodovať kompetentní, teda disciplinárne senáty.

Podnet Žitňanskej

Jeho výroky posudzovala súdna rada na podnet v súčasnosti už exministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd), ktorá ho podala v auguste, respektíve doplňujúci v októbri 2017.

Praženková tiež uviedla, že pokiaľ by mala sama podať podnet na disciplinárne stíhanie Štefana Harabina, musela by si naštudovať jednotlivé prípady jeho vyjadrení. Či tak urobí v najbližšom čase však povedať nevedela.

Na margo podnetu Žitňanskej vznikla v rámci súdnej rady päťčlenná komisia, ktorá posudzovala výklad sudcovskej etiky. Dnešné uznesenie Súdnej rady SR teda rozhodlo, že kompetencie stíhať Harabina majú iné justičné orgány. Sudcu môže disciplinárna komisia tiež stíhať napríklad na podnet ministra spravodlivosti, predsedu súdu, alebo verejnej ochrankyne práv.



"My sme dali dnes všeobecný výklad alebo interpretáciu etických zásad. Bývalá ministerka Žitňanská od nás žiadala prijať stanovisko ku konkrétnej osobe. Súdna rada ale jednohlasne rozhodla, že nemáme na to kompetencie. V konečnom dôsledku môže konštatovať, či došlo v konkrétnom prípade k závažnému porušeniu zásad sudcovskej etiky iba disciplinárny senát. Aj ja osobne môžem iniciovať podnet na disciplinárne konanie, okrem toho aj minister, ombudsmanka či predsedovia súdov. Najskôr by som sa musela konkrétnym prípadom zaoberať. Ak bude niektorý prípad natoľko závažný, že budú jednoznačne preukázané porušenia etiky, viem konať aj z vlastnej iniciatívy," uviedla Praženková.

Vzťahy medzi sudcom a advokátom

Okrem výrokov sudcu najvyššieho súdu Štefana Harabina by sa mala zaoberať súdna rada aj vzťahom medzi sudcom a advokátom.

V tomto prípade rovnako podala podnet Žitňanská v súvislosti s medializovanými informáciami o osobnom vzťahu predsedu Krajského súdu v Bratislave Ľuboša Sádovského a advokáta Radomíra Bžána.

Žitňanská žiadala, aby súdna rada prijala stanovisko, či je Sádovského správanie sa v súlade so sudcovskou etikou. Žitňanská sa obrátila na Súdnu radu SR po tom, ako boli medializované fotografie sudcu Sádovského spoločne s advokátom Bžánom. Informácie priniesol týždenník Plus 7 dní. Sádovský musel dokonca vysvetľovať svoje majetkové pomery, v ktorých sa však žiadne nezrovnalosti neobjavili.

Advokát Bžán sa stal známym po tom, ako sa zverejnila výška jeho odmeny za vyhratú medzinárodnú arbitráž o Vodnú elektráreň Gabčíkovo. Ako uviedla dnes Lenka Praženková, v tomto prípade musia byť zohľadnené iné okolnosti, preto nie je možné uplatniť závery rady o výrokoch Harabina.