Slovenský veľvyslanec vysvetľoval v Berlíne požičanie lietadla Vietnamcom

Slovenský veľvyslanec Peter Lizák vysvetľoval zapožičanie vládneho špeciálu vietnamskej delegácii.

1. máj 2018 o 11:29 Jakub Habas

BRATISLAVA. Slovenský veľvyslanec v Berlíne Peter Lizák objasňoval v piatok na nemeckom ministerstve zahraničných vecí možnú súvislosť medzi zapožičaním vládneho špeciálu vietnamskej delegácii a únosom vietnamského občana Trinh Xuan Thanha.

Informáciu priniesol nemecký týždenník Der Spiegel.

Nemecké médiá zatiaľ nemajú informácie o obsahu rozhovoru slovenského veľvyslanca na ministerstve. Schôdzka mohla podľa nemeckého týždenníka slúžiť na výmenu informácií.

Slovenského diplomata si nemecké ministerstvo nepredvolalo oficiálne, čím by dalo v podstate najavo naštrbenie vzťahov Berlína a Bratislavy.

Zapojenie Slovenska do únosu zostáva naďalej nejasné. Nemecký týždenník Der Spiegel upozornil, že Slovensko môže byť do únosu Trinh Xuan Thanha zapojené aj nevedome.

Thanha uniesli z Nemecka koncom júla 2017. Z Berlína ho mali následne previesť do Prahy a odtiaľ do Bratislavy. Frankfurter Allgemeine Zeitung tvrdí, že v tom čase pred hotelom Bôrik parkovalo aj auto údajných únoscov.

Slovensko poskytlo vietnamskej delegácii lietadlo na dva lety, prvý z Prahy do Bratislavy a odtiaľ po rokovaní so slovenskými predstaviteľmi následne do Moskvy.

Vietnamská delegácia možno aj s únoscami a Thahnom odletela z Bratislavy do Moskvy a následne do Vietnamu.